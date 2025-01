Hé lộ về Tập đoàn Thiên Minh Đức của mẹ "đại gia kim cương" vừa bị bắt

Ngày 18/1, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, và Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc, về 2 tội danh Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng, và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố nêu trên là kết quả ban đầu trong kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Bà Chu Thị Thành có một người con trai tên Chu Đăng Khoa. Ông Khoa có thời gian sống ở Nam Phi và kinh doanh kim cương, thường được gọi là "đại gia kim cương".

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là bà Chu Thị Thành.

Tháng 3/2018, công ty này công bố vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 260 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng (tương đương 88,16% vốn điều lệ), ông Chu Đăng Khoa góp 29,5 tỷ đồng (11,27% vốn điều lệ) và ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,57% vốn điều lệ).

Sau đó, công ty tăng vốn lên 550 tỷ đồng do bà Thành góp 360,75 tỷ đồng (65% vốn điều lệ), ông Khoa góp 192,75 tỷ đồng (34,73% vốn điều lệ) và ông Quán góp 1,5 tỷ đồng.

Chỉ sau 3 tháng, công ty này tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 885 tỷ đồng, chủ yếu do bà Thành và ông Khoa góp vốn với mức sở hữu tương ứng 60% và hơn 39,8%.

Tháng 12/2018, doanh nghiệp này chuyển trụ sở về phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/2019, doanh nghiệp chuyển ngành nghề kinh doanh chính từ chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt sang bán buôn nhiên liệu rắn lỏng khí và các sản phẩm liên quan. Hai tháng sau, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn là 1.155 tỷ đồng. Số vốn này được góp bằng tiền mặt.

Đến tháng 10/2021, công ty của bà Thành tăng vốn lên 1.455 tỷ đồng trong đó bà này góp 993 tỷ đồng (68,25% vốn điều lệ), ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng, ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng.

Tháng 9/2022, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 2.022 tỷ đồng. Bà Thành tăng vốn góp điều lệ lên mức 1.560 tỷ đồng (tương đương 77,15% vốn điều lệ). Ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng. Còn ông Vương Đình Quán vẫn giữ mức góp vốn 1,5 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ này được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại.

Cơ cấu cổ đông góp 2.022 tỷ đồng vốn của Tập đoàn Thiên Minh Đức tại tháng 9/2022 (Ảnh chụp màn hình).

Ngày 16/8/2023, doanh nghiệp bổ sung thêm người đại diện pháp luật là ông Ma Thiên Ma (sinh năm 1959). Ông này cũng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc. Tuy nhiên chỉ sau 13 ngày, ông Ma Thiên Ma không còn là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này nữa.

Thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất vào tháng 12/2024 cho thấy doanh nghiệp có 100 lao động theo kê khai thuế.

Doanh nghiệp này cũng được biết đến là đơn vị nợ thuế lớn nhất tỉnh Nghệ An. Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 25/12/2024, Công ty này nợ hơn 1.085 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, tính đến ngày 30/11/2024, doanh nghiệp chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho 108 lao động, số tiền hơn 2 tỷ đồng.