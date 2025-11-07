Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết Campuchia dự định gửi một phần dự trữ vàng tại kho thuộc Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE), nằm trong khu thương mại tự do ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Một số quốc gia khác cũng đang cân nhắc lời mời tương tự, trong bối cảnh muốn đa dạng hóa địa điểm lưu trữ vàng, thay vì chỉ phụ thuộc vào các trung tâm truyền thống như London (Anh), New York (Mỹ) hay Zurich (Thụy Sĩ).

Giới quan sát nhận định Bắc Kinh đang nỗ lực trở thành “ngân hàng giữ vàng toàn cầu”, một phần trong chiến lược xây dựng hệ thống tài chính ít phụ thuộc vào đồng USD và phương Tây.

Theo thỏa thuận ban đầu, Campuchia sẽ gửi các lượng vàng mới mua sang Trung Quốc để lưu trữ, thay vì chuyển số vàng đang nắm giữ. Hồi tháng trước, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) cho biết đang xem xét một số địa điểm lưu trữ vàng, nhưng không xác nhận liệu Trung Quốc có nằm trong danh sách hay không.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Campuchia hiện nắm giữ khoảng 54 tấn vàng, chiếm gần 25% trong tổng dự trữ ngoại hối 26 tỷ USD của quốc gia này.

Campuchia dự kiến gửi một phần vàng dự trữ tại Trung Quốc (Ảnh: Bloomberg).

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng toàn cầu biến động mạnh thời gian gần đây.

Chỉ trong nửa tháng qua, giá vàng đã giảm mạnh trên cả thị trường quốc tế và trong nước. Giá vàng giao ngay thế giới giảm gần 9%, từ mức đỉnh 4.381 USD/ounce ngày 21/10 xuống quanh 4.000 USD/ounce đầu tháng 11.

Sự thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và xung đột Trung Đông tạm thời hạ nhiệt, đang khiến nhu cầu nắm giữ vàng giảm.

Giới đầu tư cũng lo ngại rằng nếu Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, giá vàng thế giới sẽ chịu thêm áp lực giảm.

Tuy nhiên, hiện giá vàng vẫn trụ quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nhiều tổ chức dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng trong dài hạn, trong bối cảnh lạm phát và nợ công toàn cầu ở mức cao.

Trên Kitco, Philip Streible, Chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, nhận định giá vàng có khả năng tăng cao hơn trong thời gian tới, nhưng cần vượt mốc 4.175 USD/ounce để lấy lại đà tăng.

Tại Hội nghị Kim loại quý Toàn cầu thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), các ngân hàng lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale dự đoán giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào thời điểm này năm sau, tăng khoảng 25% so với hiện tại.

Bên cạnh đó, các ngân hàng Trung ương tiếp tục tích lũy vàng để đa dạng hóa dự trữ. WGC cho biết các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 200 tấn vàng trong quý III và đang trên đà mua từ 750-900 tấn trong cả năm nay.