Cách Shark Bình quảng bá AntEx khiến 30.000 nhà đầu tư "sập bẫy"

Dự án tiền số AntEx từng được quảng bá rầm rộ trong hệ sinh thái NextTech nay trở thành tâm điểm chú ý sau khi ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 bị can khác bị khởi tố và bắt tạm giam.

Dự án tiền số AntEx ra mắt tháng 11/2021, được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) "made in Việt Nam", tham vọng xây dựng sàn giao dịch, ví điện tử và đặc biệt là đồng stablecoin VNDT "neo" theo giá trị Việt Nam đồng.

Đồng VNDT còn được giới thiệu do Ngân Lượng - đơn vị trung gian thanh toán thuộc hệ sinh thái NextTech bảo chứng với cam kết quy đổi theo tỷ lệ 1 VNDT = 1 VND, giúp tăng độ tin cậy cho dự án trong mắt nhà đầu tư.

Giữa cơn sốt tiền số, sự xuất hiện của Shark Bình với vai trò cố vấn đầu tư và cam kết đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100 Blockchain đã biến AntEx trở nên nổi bật và đáng tin.

Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đặt niềm tin vào uy tín và danh tiếng của vị "cá mập" công nghệ, người gây chú ý với loạt thương vụ trên Shark Tank Việt Nam từ năm 2019.

Ông khẳng định mình chỉ đầu tư và hỗ trợ cho một dự án DeFi của người Việt có tầm nhìn lâu dài và thực chất, chứ không bơm thổi giúp ai chốt lời hay hứa hẹn lợi nhuận với bất kỳ nhà đầu tư nào.

Shark Bình liên tiếp quảng bá về dự án tiền số AntEx thời điểm tháng 11/2021 (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi AntEx lên sàn, Shark Bình đã có nhiều bài viết chia sẻ trên trang cá nhân Facebook: "Có thời điểm các nhà đầu tư vòng Seed đã x35 tài khoản, vòng Private x27, vòng Pre-sale x20, vòng Public x14, tất cả chỉ trong chưa đầy 3 tháng. Trước hết xin chúc mừng các nhà đầu tư token AntEx giai đoạn sớm vì tất cả đều có tiềm năng lãi lớn".

Những con số này không chỉ gợi sự phấn khích mà còn đánh trúng tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Không dừng lại ở việc nêu tỷ suất sinh lời, Shark Bình còn lồng ghép hình ảnh quỹ đầu tư Next100 Blockchain như "ngọn hải đăng" giúp các startup blockchain (công ty khởi nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain) định hướng, tránh rủi ro.

Không chỉ Shark Bình, nhiều lãnh đạo trong hệ sinh thái NextTech thời điểm đó cũng chia sẻ thông tin, đăng bài quảng bá và bày tỏ sự kỳ vọng vào tiềm năng của dự án AntEx do người Việt Nam xây dựng.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, chỉ sau vài ngày lên sàn, token AntEx từng đạt mức đỉnh 0,002529 USD. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài lâu, giá nhanh chóng lao dốc và bốc hơi tới 99% giá trị chỉ trong vòng vài tháng.

Sau khi lập đỉnh ngay lúc mở bán, giá token AntEx liên tục giảm (Ảnh: CoinDesk).

Thanh khoản của token AntEx từng đạt hơn 17 triệu USD trong ngày đầu ra mắt, song tổng giá trị giao dịch 24 giờ sau đó nhanh chóng lao dốc, và chỉ còn khoảng 2-3 triệu USD sau hơn một tuần niêm yết.

Khi đó, làn sóng phẫn nộ từ nhà đầu tư dấy lên, tố cáo AntEx có dấu hiệu gian lận và chiếm đoạt vốn. Song, Shark Bình vẫn bảo vệ dự án, tin tưởng AntEx sẽ đi đường dài. Ông cho rằng đó là những người cố tình nói xấu dự án với mục đích tiêu cực và khẳng định đa số người dùng trong cộng đồng ví AntEx và VNDT vẫn ủng hộ dự án.

Sau đó, AntEx gần như không có thêm hoạt động. Shark Bình cũng im lặng, ngừng nhắc đến dự án từ cuối năm 2021. Đến tháng 3/2023, AntEx bất ngờ thông báo đổi tên thành Rabbit. Những người nắm giữ token AntEx sẽ chuyển sang Rabbit theo tỷ lệ 1.000 AntEx đổi 1 Rabbit.

Trong lĩnh vực tiền số, động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Rabbit cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không.