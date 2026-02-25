Các đại gia rầm rộ đưa cổ phiếu lên sàn, chứng khoán Việt có “sóng lớn”

Loạt thương vụ IPO bom tấn

Năm qua, thị trường chứng khoán chứng kiến sự gia nhập của nhiều tân binh. Ở nhóm tài chính, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (mã chứng khoán: TCX) và Chứng khoán VPBank (mã chứng khoán: VPX) cùng dồn dập niêm yết HoSE. Sau đó, Chứng khoán VPS (mã chứng khoán: VCK) cũng hoàn tất IPO và đưa cổ phiếu lên sàn HoSE vào tháng cuối cùng của năm 2025.

Trong mảng bất động sản, nhiều cổ phiếu cũng gia nhập HoSE như Tập đoàn Bất động sản CRV (mã chứng khoán: CRV), Vinpearl (mã chứng khoán: VPL)...

Ngay đầu năm nay, gần 48 triệu cổ phiếu GHC của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai được thực hiện niêm yết trên HoSE. Hay 285 triệu cổ phiếu HPA của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát cũng hoàn tất IPO và niêm yết HoSE vào ngày 6/2. Cũng trong ngày này, 890 triệu cổ phiếu GEL của Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex cũng lên sàn.

Làn sóng IPO và niêm yết cổ phiếu trên sàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn.

Trong mảng tiêu dùng, thương vụ đình đám đầu tiên được kể đến là Thế Giới Di Động sẽ triển khai kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Điện Máy Xanh lên sàn chứng khoán trong năm nay. Việc này được ban lãnh đạo tập đoàn gọi là bước đi chiến lược, mở ra giai đoạn mới với kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số và duy trì đà tăng trưởng cho toàn hệ sinh thái.

Thương vụ IPO Điện Máy Xanh được thị trường chờ đợi (Ảnh: ĐMX).

Ngoài ra, báo chí nước ngoài cũng đưa tin Highlands Coffee có kế hoạch IPO tại Việt Nam, với mục tiêu huy động 300-400 triệu USD.

Không chỉ vậy, Tập đoàn Hoa Sen gần đây cũng góp vốn thành lập Hoa Sen Home với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, pháp nhân này sẽ hoạt động độc lập và tiến tới IPO, niêm yết cổ phiếu khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Tương tự, bầu Đức cũng có kế hoạch IPO công ty con là Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai trong năm 2026 và Công ty Gia súc Lơ Pang trong năm 2027. Trong đó, Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai mới được đổi tên cuối năm trước thành Công ty Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, sở hữu diện tích đất và vườn cây sầu riêng, chuối, cà phê tốt nhất, đem lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất.

Làn sóng IPO mới

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, làn sóng IPO sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới, nhờ sự chuyển biến tích cực của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây. Đáng kể nhất là nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX), giúp kết nối thông suốt, ổn định và an toàn.

Việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp cũng giúp thu hút đáng kể dòng vốn ngoại, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường. Từ đó thị trường tài chính Việt Nam được nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Chuyên gia của Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá Việt Nam đã trải qua 2 làn sóng IPO lần lượt diễn ra vào năm 2007, 2016 và dự đoán làn sóng mới thứ 3 đang quay trở lại. Nguyên nhân đến từ việc các cơ quan quản lý đã nỗ lực cải cách thị trường, rút ngắn thời gian IPO/niêm yết; triển vọng nâng hạng thị trường mới nổi; môi trường vĩ mô ưu tiên tăng trưởng đang là “chất xúc tác” quan trọng thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh IPO, tăng vốn.

Đặc biệt, đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết để tăng cường nguồn cung hàng hóa; thúc đẩy doanh nghiệp FDI lên sàn cũng là mục tiêu chiến lược của ngành chứng khoán năm nay, được Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo rõ trong lễ đánh cồng giao dịch đầu xuân mới.

Mục tiêu này cũng được bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, khẳng định quyết tâm. Theo đó, Ủy ban sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường một cách thuận tiện, minh bạch.

Đại diện UBCKNN cũng khẳng định sẽ thúc đẩy nguồn “hàng hóa” chất lượng thông qua việc đẩy mạnh IPO và niêm yết, đặc biệt là khuyến khích các doanh nghiệp FDI làm ăn hiệu quả, gắn bó lâu dài với Việt Nam tham gia niêm yết.

Thị trường chứng khoán Việt được kỳ vọng có thêm nhiều hàng hóa chất lượng từ các đợt IPO và niêm yết (Ảnh: Đăng Đức).

Bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, bày tỏ lạc quan về nguồn hàng hóa mới trong năm nay. Theo tìm hiểu của quỹ từ các công ty chứng khoán và đơn vị tư vấn, nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị IPO hoặc niêm yết và tiến độ triển khai khá tích cực.

Đáng chú ý, danh sách còn có một số doanh nghiệp tư nhân lớn, bao gồm cả công ty con của các doanh nghiệp đang niêm yết. Những thương hiệu này đã quen thuộc với nhà đầu tư, vì vậy khả năng được thị trường đón nhận tích cực là khá cao.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, bà Thu cho rằng họ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu về IPO và niêm yết. Một số tên tuổi được đánh giá là khá hấp dẫn với nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc khối này có chính thức lên sàn trong năm nay hay không còn phụ thuộc vào chiến lược riêng của từng doanh nghiệp.

Quan điểm của vị đại diện quỹ ngoại tỷ USD về thị trường năm nay rất tích cực, dựa trên kỳ vọng mới về tăng trưởng kinh tế và dự báo các doanh nghiệp niêm yết có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 18-20%.

Trong khi đó, định giá cổ phiếu hiện vẫn ở mức tương đối hấp dẫn, đặc biệt nếu nhà đầu tư tập trung vào những cổ phiếu mà năm ngoái chưa có sự tăng trưởng đáng kể về giá. Nhóm này có dư địa tốt trong chu kỳ phục hồi mới.

Ngoài ra, việc thị trường dự kiến được nâng hạng chính thức vào tháng 10 năm nay là một động lực rất quan trọng. Một số nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu quan tâm trở lại đến thị trường Việt Nam, coi đây là một điểm sáng hấp dẫn nhờ mức tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn nhiều thị trường khác.