Đạm Cà Mau, "trùm" nuôi lợn Dabaco... báo lãi cả nghìn tỷ đồng

Tính đến hiện tại, thêm nhiều doanh nghiệp công bố ước tính kết quả kinh doanh quý III/2025.

Mới nhất, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (thường được gọi là Đạm Cà Mau, mã chứng khoán: DCM) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý III năm nay, với doanh thu đạt 3.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 344 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp này ước đạt 13.250 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Công ty đã hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu năm và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, nhờ giá khí đầu vào giảm, giá bán phân bón tăng, nhu cầu nội địa phục hồi và chính sách thuế giá trị gia tăng 5%.

Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) cũng thông báo doanh thu hợp nhất 9 tháng dự kiến đạt 11.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.140 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Ở mảng bất động sản, Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán: HDC) cho biết lợi nhuận trước thuế quý III ước thu về 666 tỷ đồng, gấp 35 lần cùng kỳ. Cả năm nay, công ty dự kiến đạt 755 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 8 lần so với 2024. Đà tăng mạnh chủ yếu nhờ chuyển nhượng cổ phần dự án Khu du lịch Đại Dương tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu.

Tại cuộc họp mới đây, đại diện Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) báo doanh thu và thu nhập khác 9 tháng đạt 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ.

Riêng quý III, doanh nghiệp này ghi nhận 171 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi cùng kỳ lỗ 6 tỷ đồng, nhờ chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point (Hà Nam), mang lại hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu.

Ở ngành chăn nuôi, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) cho biết lợi nhuận quý III ước khoảng 300 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Dabaco đạt 1.300 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 2,5 lần cùng kỳ và vượt 30% kế hoạch năm.

Quý III năm nay, nhóm chuyên gia phân tích rất lạc quan về bức tranh chung. Nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường trong quý có thể tăng 25% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.