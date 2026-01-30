Ca sĩ Khánh Phương bị phạt vì bán "chui" cổ phiếu

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương).

Theo quyết định, ông Phương bị phạt tiền 100 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu. Cụ thể, ngày 16/6/2023, ông Phương - khi đó là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã cổ phiếu: SJC), đã bán 901.520 cổ phiếu SJC, tương đương hơn 9 tỷ đồng tính theo mệnh giá, nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước khi giao dịch theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang liên quan đến các giao dịch cổ phiếu SJC có yếu tố vi phạm quy định công bố thông tin và chào mua công khai. Cụ thể, công ty này bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Công ty Đầu tư Nam Nhật Khang là doanh nghiệp do ông Phạm Khánh Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Ca sĩ Khánh Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (Ảnh: K.P.).

Doanh nghiệp này là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 và đã mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ 26,28% lên 39% nhưng không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

Ngoài ra, Công ty Đầu tư Nam Nhật Khang còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm buộc bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đối với số cổ phần có được từ hành vi vi phạm.

Đồng thời phải thực hiện quyền bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt thêm 50 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Trước đó, ngày 28/7/2023, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã bán 60.000 cổ phiếu SJC (tương đương 600 triệu đồng theo mệnh giá) nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định.