Một số cửa hàng vàng mở cửa lại sau Tết, giá bán ra sao?

Mùng 5 Tết (21/2), một số cửa hàng vàng trong nước đã giao dịch trở lại, ghi nhận lượng giao dịch tăng và giá cũng tăng đáng kể. Các hội nhóm online cũng xuất hiện không khí giao dịch trở lại.

Giá bán được một số tiệm niêm yết ở mức tương đối cao. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá nhẫn tròn ép vỉ 24K tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng lên 179,5-182,5 triệu đồng/lượng.

Tiệm vàng Mi Hồng tại TPHCM niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 180,5-183 triệu đồng/lượng, tăng tới 2 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại đây cũng vọt lên 180,5-183 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn trơn 1 chỉ đang được bán với giá 18 triệu đồng, tương đương 180 triệu đồng/lượng.

Một số sản phẩm vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng mạnh so với chốt phiên cũ, tăng khoảng 130 USD/ounce, hiện ở mức 5.106 USD/ounce.

Tuần qua, giá vàng ghi nhận xu hướng suy yếu kéo dài trong những ngày đầu tuần, do lực mua từ các nhà giao dịch Trung Quốc vắng mặt rõ rệt. Tính từ tháng 12/2025 đến nay, giá vàng thế giới biến động liên tục. Có thời điểm giá lập đỉnh gần 5.600 USD/ounce, sau đó giảm mạnh xuống gần 4.600 USD/ounce.

Biến động của giá vàng chịu tác động mạnh từ các luồng thông tin liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed, dự báo tăng lãi suất…

Mới nhất, cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) kết thúc đột ngột chỉ sau 2 giờ thảo luận, song chưa bên nào cho thấy họ tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc xung đột tiếp tục gây ảnh hưởng đến giá vàng.

Bất chấp loạt phiên điều chỉnh, các tổ chức tài chính lớn tại phố Wall vẫn duy trì quan điểm tích cực về vàng.

Trong khi JP Morgan cho rằng giá vàng sẽ đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, thì USB thậm chí dự báo giá vàng có thể lên đến 7.200 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn.

Deutsche Bank giữ nguyên dự báo 6.000 USD/ounce cho năm nay, nhấn mạnh nhu cầu bền vững của nhà đầu tư đối với kim loại quý này.