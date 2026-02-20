Bột giặt Lix bị kiểm toán phát hiện kê khai thiếu tiền thuế

Công ty cổ phần Bột giặt Lix (mã chứng khoán: LIX) vừa công bố thông tin bất thường, về việc vừa nhận được kết quả từ kiểm toán Nhà nước.

Thông báo nêu theo Quyết định số 1390 ngày 28/8/2025, Bột giặt Lix được tiến hành kiểm toán từ ngày 23/9/2025 đến ngày 15/10 cùng năm này. Kết luận kiểm toán chỉ rõ, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 của công ty là gần 2.877 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán hơn 258 tỷ đồng.

Song, việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ kế toán, quản lý vốn, tiền và tài sản Nhà nước của công ty còn một số hạn chế, tồn tại.

Sản phẩm của Bột giặt Lix (Ảnh: IT).

Công ty còn tồn tại trong việc hạch toán phân bổ chi phí mua bảo hiểm sức khỏe chưa phù hợp quy định, trích trước chi phí chưa đúng theo quy định... Qua kiểm toán điều chỉnh giảm chi phí bán hàng 126 triệu đồng, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 1,43 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bột giặt Lix còn tồn tại trong việc kê khai các khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nước. Qua kiểm toán, điều chỉnh tăng nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1,51 tỷ đồng.

Ngoài ra, chỉ tiêu “đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết” trên báo cáo tài chính ngày 31/12/2024 của Bột giặt Lix còn tồn đọng khoản đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH Xalivico 55 tỷ đồng. Nội dung liên quan đến khoản đầu tư, góp vốn này đã được đánh giá và kiến nghị xử lý tại báo cáo kiểm toán kỳ trước, đến nay vẫn chưa hoàn thành kiến nghị.

Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bột giặt Lix tổ chức thực hiện điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính năm 2024 theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Bột giặt Lix nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế qua kiểm toán phát hiện tăng thêm, cụ thể là 1,51 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng hơn 321 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gần 1,19 tỷ đồng.

Công ty cũng cần thực hiện chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác hạch toán kế toán, việc quản lý vốn, tiền, tài sản Nhà nước... đã được chỉ ra qua kiểm toán.