Kiểm toán Nhà nước chuyển 17 hồ sơ cho công an để điều tra dấu hiệu vi phạm

Thông tin này được Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đề cập khi báo cáo Quốc hội về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 20/10.

Theo ông Tuấn, nhiệm kỳ qua, Kiểm toán Nhà nước đã đẩy mạnh và quyết liệt thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước các cấp nhằm phục vụ Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành và quyết liệt quán triệt thực hiện Chỉ thị số 1346 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước (Ảnh: Quang Phúc).

Ông Ngô Văn Tuấn cho biết trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát...

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 17 hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán.

Kiểm toán cũng đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện theo dõi đối với một số dự án có dấu hiệu lãng phí được phát hiện qua kiểm toán. Cơ quan này cũng đã thực hiện kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại báo cáo đầy đủ số 1363/BC-KTNN gửi tới Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết đến thời điểm 30/9, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 254.676 tỷ đồng và hơn 125 triệu USD. Trong đó, kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước 24.019 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước là 92.365 tỷ đồng và hơn 108,8 triệu USD.

Kiểm toán Nhà nước cũng đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới những nội dung trái hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn đối với 938 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý các cấp (gồm 13 luật, 36 nghị định, 88 thông tư, 16 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 785 văn bản khác), tăng 19,3% so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã cho ý kiến đối với hơn 4.000 lượt nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo kịp thời, trung thực, khách quan về trách nhiệm có liên quan đến kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, làm cơ sở tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược.

Về phương hướng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục tập trung kiểm toán chuyên đề “nóng” được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm, gắn với kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội.

Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quản lý chặt chẽ hoạt động kiểm toán để ngăn ngừa sai phạm, theo lời Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn.