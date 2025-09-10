Kiểm toán EVN, EVNGENCO2 và loạt nhà máy thủy điện lớn

Theo Quyết định số 1423/QĐ-KTNN ngày 4/9, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tiến hành kiểm toán trong 53 ngày đối với kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của ba nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy, cùng quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Các đơn vị được kiểm toán gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ; Văn phòng Tổng công ty Phát điện 2; các Chi nhánh EVNGENCO2: Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Thủy điện An Khê - KaNak, Công ty Thủy điện Quảng Trị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy điện Trung Sơn.

Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam ở Hà Nội (Ảnh: Pháp luật).

Theo Quyết định 1423/QĐ-KTNN, mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính và quyết toán vốn Nhà nước tại thời điểm Công ty mẹ – EVNGENCO2 chính thức chuyển sang công ty cổ phần; đồng thời đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong quá trình cổ phần hóa và việc đánh giá lại tài sản cố định của ba nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy.

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm toán còn nhằm kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm và xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) để kiến nghị xử lý theo quy định.

Nội dung kiểm toán tập trung vào: báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển đổi; việc chấp hành pháp luật về cổ phần hóa và xử lý tài chính từ giai đoạn xác định giá trị doanh nghiệp đến khi chính thức chuyển đổi; cùng với việc đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của ba nhà máy nói trên.

Phạm vi kiểm toán bao gồm kết quả đánh giá lại tài sản cố định tại thời điểm 0h ngày 1/7/2021 và quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước từ 1/1/2019 đến 0h ngày 1/7/2021, đồng thời xem xét cả các thời kỳ trước và sau có liên quan.