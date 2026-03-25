Bộ Công Thương: Sẽ đề xuất thêm chính sách thuế ổn định giá xăng dầu

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, đến ngày 24/3, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm. Sản lượng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 4, đầu tháng 5.

Trong khi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì sản xuất đến hết tháng 4. Hoạt động nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần quan trọng trong việc ổn định nguồn cung thị trường.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý khẳng định dù chịu áp lực lớn từ biến động quốc tế, mức tăng giá xăng dầu trong nước vẫn được kiểm soát thấp hơn đáng kể so với thế giới. Giá xăng RON 95-III và dầu diesel tăng lần lượt 37% và 45%, trong khi mức tăng tương ứng của giá thế giới lên tới 63,3% và 71,8%.

"So với khu vực, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức trung bình và thấp hơn so với một số quốc gia có chung đường biên giới, cho thấy hiệu quả rõ nét của các giải pháp điều hành trong việc "hạ nhiệt" tác động từ thị trường thế giới", Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều biến động, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng, theo dõi sát diễn biến quốc tế để kịp thời điều chỉnh kịch bản điều hành phù hợp.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng kiến nghị các giải pháp về thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Việc chủ động kịch bản, linh hoạt điều hành và phối hợp hiệu quả các công cụ chính sách sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt để giữ vững ổn định thị trường xăng dầu trong nước trước những biến động khó lường của thế giới.

Người dân đổ xăng dầu tại Hà Nội (Ảnh: Phương Nhi).

Trước đó, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó theo sát diễn biến thị trường thế giới. Hai phương án điều hành được đưa ra tương ứng với các cấp độ kéo dài của xung đột, qua đó tạo dư địa để điều chỉnh chính sách linh hoạt, hạn chế tối đa các cú sốc đối với thị trường trong nước.

Trên cơ sở tham mưu của Bộ, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết nhằm tối ưu chu kỳ điều hành giá xăng dầu, tránh tình trạng "sốc dồn kỳ", đồng thời triển khai các giải pháp tài khóa, trong đó có việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm gia tăng nguồn cung trong nước. Từ đẩy mạnh khai thác dầu thô, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đến nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu.

Cơ quan này cũng nhanh chóng đưa các nhà máy Ethanol, Condensate vào hoạt động, các giải pháp này đã góp phần quan trọng trong việc bù đắp nguồn cung thiếu hụt, giảm áp lực lên thị trường.

Cùng với đó, công tác điều hành giá xăng dầu tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, bám sát diễn biến thị trường thế giới với sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Việc sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá đã giúp giảm biên độ tăng giá trong nước so với thế giới, qua đó góp phần ổn định tâm lý thị trường và kiểm soát lạm phát. Đồng thời, các đoàn kiểm tra được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm giám sát hệ thống phân phối, bảo đảm duy trì tồn kho và lưu thông hàng hóa thông suốt.