Đề xuất giảm một nửa thuế môi trường với xăng, dầu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Theo đề xuất, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) dự kiến giảm từ 2.000 đồng xuống 1.000 đồng/lít. Tương tự, thuế với dầu diesel cũng được đề xuất giảm một nửa, từ 1.000 đồng còn 500 đồng/lít.

Đối với nhiên liệu bay, cơ quan quản lý kiến nghị điều chỉnh mức thuế về 1.000 đồng/lít, thấp hơn 500 đồng so với mức hiện hành.

Thời gian áp dụng từ khi có nghị quyết đến hết 30/6. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ xem xét.

Từ đầu tháng 3, Chính phủ cũng đã giảm thuế nhập khẩu đối với xăng dầu về 0% đến hết tháng 4. Ước tính ngân sách giảm thu hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu và được tính vào giá bán của hàng hóa. Nếu giảm theo phương án này, giá xăng bán lẻ (đã gồm tác động giảm thuế giá trị gia tăng) có thể giảm tương ứng khoảng 1.080 đồng/lít. Với dầu diesel và nhiên liệu bay, mức giảm dự kiến khoảng 540 đồng/lít.

Tuy nhiên, do giá bán lẻ xăng, dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng, dầu thành phẩm thế giới nên mức giảm giá bán lẻ xăng, dầu trong nước cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình hình biến động của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới.

Với mức giảm và thời gian dự kiến áp dụng, ngân sách nhà nước ước giảm thu khoảng 1.790 tỷ đồng/tháng. Đây được xem là giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước áp lực chi phí đầu vào gia tăng.

Bộ Tài chính cũng cho biết trong vòng 2 tuần trở lại đây, giá xăng dầu thành phẩm thế giới tăng mạnh. Tại kỳ điều hành giá gần nhất, giá bình quân giá các mặt hàng xăng dầu tăng 16-19%. Đơn cử, dầu diesel lên mức 193,998 USD/thùng, tăng 30,438 USD/thùng, tương đương tăng 18,61%.

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã điều hành theo hướng vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước và vừa chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Theo đó, xăng E5RON92 tối đa 27.177 đồng/lít (tăng 4.673 đồng/lít); xăng RON95-III tối đa 30.690 đồng/lít (tăng 5.115 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không được bán cao hơn 33.420 đồng/lít, tăng 6.395 đồng/lít.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh chính sách thuế được xem là giải pháp cấp bách nhằm góp phần kiềm chế đà tăng giá xăng dầu.

Bộ Tài chính cho biết việc xây dựng dự thảo nghị quyết được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thường trực Chính phủ về việc sử dụng công cụ tài khóa để ổn định giá nhiên liệu, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế.