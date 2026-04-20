Vụ một sản phẩm HiPP nghi có thuốc chuột: Cảnh báo sống còn từ chiếc nắp lọ

Một thói quen tưởng chừng vô thưởng vô phạt của người lớn lại vừa cứu mạng một đứa trẻ và châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô lớn tại châu Âu. Tại Eisenstadt (Áo), một khách hàng khi mua lọ thức ăn dặm vị cà rốt - khoai tây loại 190 gram đã khựng lại khi thấy nắp lọ có dấu hiệu bị cạy mở.

Quyết định không cho con ăn và báo ngay cho cơ quan chức năng của vị phụ huynh này đã phát hiện một sự thật rùng mình. Theo Reuters, kết quả xét nghiệm mẫu vật từ cảnh sát xác nhận lọ thức ăn dương tính với thuốc diệt chuột.

Ngay lập tức, một làn sóng thu hồi khẩn cấp được kích hoạt, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của những sản phẩm tưởng chừng vô hại nằm trên kệ siêu thị.

Thuốc diệt chuột được tìm thấy trong đồ ăn dặm HiPP tại Áo. Trong ảnh là các lọ thức ăn trẻ em hữu cơ của HiPP được trưng bày trên kệ (Ảnh: Getty).

Lời cảnh báo từ những chiếc nắp lọ

Phản ứng trước sự cố, thương hiệu thực phẩm trẻ em HiPP (Thụy Sĩ) thừa nhận tình trạng nhiễm độc này có thể "đe dọa tính mạng". Hãng lập tức rút toàn bộ dòng sản phẩm bột nhuyễn đóng lọ khỏi 1.500 chi nhánh thuộc hệ thống siêu thị SPAR trên khắp nước Áo.

Dưới góc độ tiêu dùng, sự việc là một bài học đắt giá về thói quen kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán và sử dụng. Cảnh sát Áo đã nhanh chóng công bố các dấu hiệu nhận diện để phụ huynh tự bảo vệ con em mình.

Cụ thể, những lọ nghi nhiễm độc có thể được đánh dấu bằng một nhãn dán hình tròn màu đỏ ở đáy. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất mà mọi người tiêu dùng cần chú ý là tình trạng vật lý của sản phẩm như nắp lọ lỏng lẻo, mất niêm phong an toàn, hư hỏng hoặc phát ra mùi bất thường.

"Trong trường hợp bạn đang sở hữu sản phẩm có dấu hiệu này thì tuyệt đối không mở nắp, không sử dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào", cảnh sát Áo nhấn mạnh. Cơ quan y tế cũng khuyến cáo những ai đã lỡ chạm tay vào các lọ nghi bị can thiệp cần phải rửa tay thật kỹ để tránh rủi ro phơi nhiễm hóa chất.

Đại diện hệ thống bán lẻ SPAR cho biết, khách hàng đã mua sản phẩm tại các chuỗi EUROSPAR, INTERSPAR và Maximarkt có thể mang trả lại để được hoàn tiền 100%. Lệnh thu hồi hiện chỉ áp dụng với thức ăn dạng bột nhuyễn, các loại sữa công thức của HiPP được xác nhận không bị ảnh hưởng.

Mối nguy "vô hình" trên kệ siêu thị

Điều khiến các bậc phụ huynh lo lắng nhất trong vụ việc này là chất độc không bắt nguồn từ lỗi dây chuyền nhà máy. Theo China Daily, HiPP nhận định tình huống nghiêm trọng này liên quan đến "hành vi can thiệp mang tính tội phạm từ bên ngoài", nhắm trực tiếp vào kênh phân phối bán lẻ.

Cơ quan bảo vệ thực phẩm của Áo cũng đưa ra giả thuyết tương tự, cho rằng chất độc có thể đã bị lén lút đưa vào sản phẩm như một phần của âm mưu tống tiền doanh nghiệp. Điều này phơi bày một rủi ro hiện hữu trong đời sống tiêu dùng: hàng hóa dù xuất xưởng an toàn nhưng vẫn có thể bị phá hoại khi đã nằm trên kệ chờ khách mua.

Mối nguy này không chỉ dừng lại ở biên giới nước Áo. Cảnh sát Đức - nơi đặt cơ sở sản xuất của HiPP - đang điều tra khả năng hàng hóa bị cố ý đầu độc. Trong khi đó, giới chức tại Cộng hòa Séc và Slovakia cũng báo cáo phát hiện chất độc trong các lọ thức ăn trẻ em tương tự.

Như một biện pháp phòng ngừa khẩn cấp, các đối tác bán lẻ tại Séc và Slovakia đã lập tức gỡ toàn bộ sản phẩm HiPP khỏi kệ hàng, chặn đứng nguy cơ tiếp cận người tiêu dùng.

Hồi chuông cho thị trường tỷ USD

Sự cố của HiPP giáng thêm một đòn mạnh vào tâm lý của các bậc phụ huynh, nhóm khách hàng luôn đặt tiêu chuẩn an toàn lên mức tuyệt đối. Thị trường thực phẩm trẻ em toàn cầu thời gian qua liên tục đối mặt với những đợt khủng hoảng niềm tin sâu sắc.

Trước đó, hàng loạt "ông lớn" châu Âu như Nestlé, Danone và Lactalis đã phải phát lệnh thu hồi sữa công thức tại hơn 60 quốc gia do nguy cơ nhiễm độc tố cereulide - một chất gây buồn nôn và tiêu chảy. Sự việc từng gây hoang mang tột độ tại Pháp khi có nghi vấn sữa nhiễm độc liên quan đến tử vong ở trẻ sơ sinh, dù sau đó các công tố viên cho biết sự việc "dường như không liên quan".

Trở lại với vụ việc tại Áo, tính đến hiện tại, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào bị ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo vẫn cẩn trọng khuyến cáo: nếu trẻ đã lỡ ăn sản phẩm nghi ngờ, phụ huynh cần đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành gắt gao. Dù kết luận cuối cùng là gì, sự việc đã để lại một thông điệp rõ ràng cho hàng triệu người tiêu dùng, đó là sự an toàn của con trẻ đôi khi không chỉ nằm ở uy tín của thương hiệu, mà phụ thuộc rất lớn vào cái nhìn cẩn trọng của cha mẹ trước khi mở nắp bất kỳ sản phẩm nào.