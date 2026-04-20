Cổ phiếu Vinhomes tăng trần sau tin nâng mục tiêu lãi thêm 10.000 tỷ đồng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/4, cổ phiếu VHM của Vinhomes tăng trần lên 145.100 đồng/đơn vị. Mã này cũng đóng vai trò lớn nhất trong việc dẫn dắt thị trường chung tăng điểm mạnh mẽ vào hôm nay.

Một trong những thông tin quan trọng liên quan đến công ty này là doanh nghiệp vừa có tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2026 để cổ đông xem xét, thông qua tại phiên họp thường niên vào ngày mai (21/4).

Theo đó, tờ trình điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 60.000 tỷ đồng vào năm nay, tăng 10.000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu và cao hơn 38% mức thực hiện năm trước. Nếu hiện thực hóa được kế hoạch, kết quả này đạt được cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cùng với việc nâng mục tiêu kinh doanh, Vinhomes cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức kỷ lục gần 1 tỷ USD, tương ứng mức chi trả 60% bằng tiền. Công ty mẹ Vingroup dự kiến nhận hàng nghìn tỷ đồng cổ tức từ đợt chia thưởng này.

Ngoài đà tăng mạnh mẽ từ VHM, cổ phiếu VIC cũng đóng góp hơn 4,5 điểm, ảnh hưởng tích cực tới thị trường chung. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng gần 879 tỷ đồng với VIC, ngược lại mua ròng 88 tỷ đồng với cổ phiếu VHM.

Chốt phiên, VN-Index tăng gần 20 điểm, lên 1.837,11 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 20.000 tỷ đồng. Thị trường cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng trần, như DQC, MCM, TRA, GEE, COM, STG...