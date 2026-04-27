Chủ đầu tư sân bay Long Thành trả 31 triệu/tháng cho hơn 10.600 nhân viên

Tại báo cáo thường niên của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV), nhiều điểm đáng chú ý được hé lộ.

Trả bình quân 31 triệu đồng/tháng cho hơn 10.600 nhân viên

Liên quan đến thù lao trả cho nhân viên, báo cáo tài chính nêu tổng số lao động sử dụng trong năm 2025 của công ty đạt 10.643 người. Thu nhập bình quân khoảng 31 triệu đồng/người/tháng, nhích nhẹ so với mức 30,5 triệu đồng của năm trước.

Được biết, ACV là doanh nghiệp nắm vai trò chủ lực trong lĩnh vực hạ tầng hàng không Việt Nam, quản lý và khai thác hơn 20 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có các sân bay quốc tế trọng điểm như Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp cũng là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.

Trong năm 2025, công ty này ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.898 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.465 tỷ đồng, tăng 6,7% và thiết lập mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Mới đây, ACV vừa thông báo tuyển dụng thêm lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành. Đợt tuyển dụng này là đợt tuyển đầu tiên cho giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành. Đơn vị này cần nhân sự tại 7 vị trí, liên quan đến đảm bảo an toàn hàng không, kiểm soát chất lượng, vận hành thiết bị mặt đất...

Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015, với tổng diện tích khoảng 5.000ha tại Đồng Nai. Dự án có quy mô công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, chia làm 3 giai đoạn.

Được kỳ vọng đóng góp cho ngành hàng không trong bối cảnh mới, dự án này thực tế chậm tiến độ so với kế hoạch.

Cựu chủ tịch bị bắt, ACV kéo giãn thời gian khấu hao khối tài sản nghìn tỷ đồng

Nhân sự tại các đơn vị liên quan cũng chứng kiến biến động lớn.

Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT ACV cùng ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV - để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại báo cáo thường niên mới công bố, ACV sẽ thực hiện điều chỉnh thời gian khấu hao đối với một số nhóm tài sản cố định trọng yếu từ năm 2026. Cụ thể, nhóm trang thiết bị được điều chỉnh thời gian trích khấu hao từ 5 năm lên 6 năm. Đồng thời, nhóm hạ tầng sân đỗ máy bay và đường cất hạ cánh được kéo dài thời gian khấu hao gấp đôi, từ 5 năm lên 10 năm.

Việc thay đổi phương pháp và giãn thời gian khấu hao được doanh nghiệp lý giải nhằm phù hợp hơn với vòng đời sử dụng thực tế của tài sản, chu kỳ nâng cấp cải tạo và đặc biệt là để cân đối với tình hình tài chính chung của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại.

Riêng đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư và quản lý, ACV cho biết hiện vẫn thực hiện theo dõi riêng biệt và không trích khấu hao, do cơ quan chức năng chưa bổ sung nội dung liên quan đến giá trị làm cơ sở ghi nhận vào báo cáo.

Năm 2026 được HĐQT ACV xác định đây là năm bản lề để doanh nghiệp chuyển trạng thái từ việc tập trung cao độ cho đầu tư sang giai đoạn "thu dòng tiền ổn định".