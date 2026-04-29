Vàng đối mặt nguy cơ “chạm trần”, cảnh báo mới từ Ngân hàng Thế giới

Theo báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa tháng 4 của Ngân hàng Thế giới, giá vàng kết thúc quý I với mức tăng ấn tượng 17% so với quý trước đó. Mức tăng này ở bạc thậm chí lên tới 55% chỉ trong 3 tháng đầu năm. Các nhà phân tích lưu ý chỉ số giá kim loại quý tổng thể đã tăng tới 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên đà tăng nóng này khó kéo dài. Ngân hàng Thế giới đánh giá đợt điều chỉnh giảm gần đây của vàng và bạc phản ánh sự hạ nhiệt một phần của làn sóng đầu cơ. Dù tổ chức này vẫn kỳ vọng giá kim loại quý có thêm một năm tăng trưởng vững chắc nhưng họ cũng vạch ra một giới hạn rõ ràng.

Trong dự báo cập nhật, Ngân hàng Thế giới cho rằng giá vàng sẽ đạt trung bình khoảng 4.700 USD/ounce trong năm nay. Mức này tương đương mức tăng 37% so với năm ngoái. Thế nhưng kịch bản cho năm tới lại kém sắc hơn khi giá được dự báo giảm khoảng 7%.

Đối với bạc, giá trung bình có thể đạt khoảng 70 USD/ounce trong năm nay nhưng sau đó đối mặt với mức giảm 7% vào năm kế tiếp.

Các chuyên gia phân tích hàng hóa của World Bank cho rằng giá vàng và bạc sẽ bị neo quanh vùng hiện tại cho đến hết năm 2026 (Ảnh: The Royal Mint).

Hiệu ứng domino từ giá năng lượng

Để hiểu vì sao vàng chững lại giữa lúc thế giới bất ổn, nhà đầu tư cần nhìn vào bức tranh thị trường năng lượng. Theo Ngân hàng Thế giới, xung đột liên quan đến Iran đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường hàng hóa. Tổ chức này hiện kỳ vọng giá hàng hóa sẽ tăng trung bình 16% trong năm nay. Đây là năm đầu tiên giá hàng hóa tăng trở lại kể từ 2022.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ sự thiếu hụt nguồn cung. Giá năng lượng trung bình được dự báo tăng tới 24% trong năm nay do giá dầu và khí tự nhiên leo thang.

Theo Reuters, giá dầu bật tăng dữ dội khi các nỗ lực chấm dứt xung đột với Iran rơi vào bế tắc. Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran khiến eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị phong tỏa. Đồng thời Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất thông báo rút khỏi liên minh OPEC+ càng làm trầm trọng bài toán nguồn cung.

Năng lượng đắt đỏ đẩy áp lực lạm phát toàn cầu lên mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Lạm phát dai dẳng buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng Trung ương phải duy trì mặt bằng lãi suất cao. Vàng là tài sản không sinh lãi nên khi lãi suất neo cao, chi phí cơ hội để nắm giữ kim loại quý trở nên quá đắt đỏ.

Rủi ro đảo chiều dòng tiền

Ngân hàng Thế giới duy trì quan điểm kém tích cực đối với vàng và bạc trong năm tới kể từ báo cáo tháng 10 trước đó. Rủi ro giảm giá lớn nhất chính là áp lực lạm phát cao hơn bắt nguồn từ giá năng lượng.

Các chuyên gia cảnh báo việc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt kéo dài có thể làm suy yếu dòng tiền trú ẩn. Nguy hiểm hơn là tốc độ mua vào của các ngân hàng Trung ương giảm mạnh sẽ làm mất đi một trụ đỡ quan trọng.

Bạc thậm chí được đánh giá dễ tổn thương hơn vàng. Nếu bất ổn kinh tế gia tăng khiến đà tăng trưởng toàn cầu chậm lại, nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp sẽ sụt giảm.

Báo cáo nhấn mạnh các cú sốc giảm giá có thể rất khốc liệt. Điều này dễ xảy ra nếu làn sóng đầu cơ từ đầu năm nay đảo chiều đột ngột do giới đầu tư ồ ạt chốt lời.

Theo WSJ, hợp đồng tương lai vàng và bạc tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi thị trường chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Chuyên gia Michael Boutros tại Forex.com chia sẻ với WSJ rằng vàng đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng trong khoảng 4.492-4.540 USD/ounce. Nếu phá vỡ rõ ràng dưới vùng hỗ trợ này, giá có thể tiếp tục rơi tự do về mốc 4.400 USD và bước vào một chu kỳ điều chỉnh sâu hơn.

Ghi nhận tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đang chịu áp lực điều chỉnh và lùi về sát mốc 4.594 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất trong gần 4 tuần qua. Trên các thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 2,7% xuống 73,14 USD/ounce trong khi bạch kim và palladium cũng đồng loạt lao dốc.