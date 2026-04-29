Vingroup đề xuất xây 2 đảo nhân tạo trên tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa đề xuất phương án xây dựng hai đảo nhân tạo trên tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, nhằm phục vụ thi công cầu, hầm và bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vận hành.

Đề xuất này nằm trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000, hiện đang được doanh nghiệp lấy ý kiến các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đây được xem là bước hoàn thiện pháp lý quan trọng để triển khai dự án tuyến giao thông vượt biển.

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch trải dài trên địa bàn các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và khu vực Vũng Tàu hiện hữu. Đồ án bổ sung tuyến đường vượt biển kết nối với trục Sao Mai - Bến Đình, đồng thời điều chỉnh hướng tuyến đường sắt hàng hóa và vị trí ga hàng hóa phục vụ khu công nghiệp Sao Mai - Bến Đình.

Theo đơn vị tư vấn, hai đảo nhân tạo được đề xuất sẽ đóng vai trò điểm trung gian kỹ thuật trên tuyến, giúp rút ngắn khẩu độ cầu hoặc chiều dài hầm dìm, đồng thời bố trí các hạng mục như trạm kỹ thuật, hệ thống thông gió, cứu hộ cứu nạn và bảo trì.

Ngoài chức năng kỹ thuật, các đảo này còn có tác dụng giảm ảnh hưởng của sóng, dòng chảy và bùn cát, góp phần nâng cao độ an toàn và tuổi thọ công trình trong điều kiện hải văn phức tạp tại khu vực cửa biển. Vị trí cụ thể và quy mô các đảo sẽ được xác định ở giai đoạn lập dự án chi tiết.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, đồ án cũng cập nhật đồng bộ các hệ thống kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải và hạ tầng viễn thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.

Theo Vingroup, việc điều chỉnh quy hoạch kế thừa các định hướng từ Quy hoạch chung TPHCM và TP Vũng Tàu (cũ), không làm thay đổi tính chất, quy mô và cấu trúc phát triển tổng thể của đô thị.

Thiết kế đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (Ảnh: VIC).

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đồng thời chấp thuận điều chỉnh các quy hoạch liên quan để làm cơ sở triển khai. UBND TPHCM sau đó giao Tập đoàn Vingroup lập đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) theo cơ chế đặc thù phát triển Thành phố.

Theo đề xuất chủ trương đầu tư, tuyến vượt biển dài hơn 14 km, điểm đầu tại đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị Cần Giờ, điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình với đường 30/4, khu vực Tam Thắng và Rạch Dừa. Công trình gồm gần 3 km đường dẫn hai đầu, khoảng 8 km cầu và 3,1 km hầm dìm dưới biển, quy mô 6-8 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 92.600 tỷ đồng.

Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ bố trí toàn bộ nguồn vốn, kể cả chi phí giải phóng mặt bằng, không sử dụng ngân sách nhà nước. Đổi lại, nhà nước thanh toán bằng quỹ đất có giá trị tương đương. Vingroup kiến nghị được giao làm nhà đầu tư dự án, dự kiến khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành đầu năm 2029.