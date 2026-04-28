Thay đổi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu tuần này

Theo Nghị định 83/2014, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần. Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ tư liền kề trước đó.

Nếu ngày thứ năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Như vậy, thứ năm tuần này (ngày 30/4) là ngày điều hành giá xăng dầu, nhưng trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 30/4 đến hết 3/5), nên việc điều hành sẽ được thực hiện sớm hơn, vào thứ tư ngày 29/4.

Một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu cũng đã thông báo tới các cửa hàng bán lẻ về lịch điều chỉnh trong tuần này, theo đó việc thay đổi giá dự kiến sẽ diễn ra vào chiều ngày 29/4 (do thứ năm trùng ngày đầu tiên nghỉ lễ).

Trước đó, trong kỳ điều chỉnh gần nhất ngày 23/4, giá xăng E5 RON 92 giảm tiếp 100 đồng/lít còn 21.830 đồng/lít và RON 95 giảm 160 đồng/lít còn 22.880 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel được điều chỉnh giảm tiếp 1.160 đồng/lít còn 26.690 đồng/lít, dầu mazut giảm 820 đồng/lít về 18.810 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, giá xăng dầu trong nước đã có 2 phiên giảm liên tiếp, trong đó giá xăng giảm tổng cộng 760-880 đồng/lít, giá dầu diesel giảm 4.350 đồng/lít.

Hiện, giá dầu diesel đã giảm mạnh tới 18.090 đồng/lít từ mức đỉnh (44.780 đồng/lít) kéo mặt bằng giá nhiên liệu trong nước xuống thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, đến ngày 23/4, giá xăng dầu Việt Nam đang ở mức thấp trong 4 nước lân cận.

Tại Thái Lan, giá xăng đã hạ về 34.755 đồng/lít và vẫn đang được Chính phủ trợ giá. Giá xăng tại Campuchia cũng giảm còn khoảng 32.560 đồng/lít với chính sách hỗ trợ tương tự, trong khi Lào ghi nhận giá xăng ở mức 45.330 đồng/lít.

Trong khi đó, Trung Quốc giảm giá xăng về mức 34.406 đồng/lít nhờ cơ chế điều tiết của Nhà nước. Trong khi đó, tại Việt Nam, sau kỳ điều chỉnh giảm chiều 23/4, giá xăng đang ở mức 22.880 đồng/lít, thấp hơn nhiều so với các nước kể trên.

Đáng chú ý, đối với giá dầu, tại Việt Nam, sau 5 phiên giảm hơn 18.000 đồng/lít, giá dầu hiện có giá bán lẻ 26.690 đồng/lít. Hiện tại Thái Lan, giá dầu cũng điều chỉnh mạnh về 34.141 đồng/lít và vẫn được Chính phủ trợ giá.

Campuchia ghi nhận mức giá giảm về mức 37.494 đồng/lít, còn Lào về 54.027 đồng/lít. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn giữ giá dầu ở mức 31.313 đồng/lít nhờ cơ chế kiểm soát của Nhà nước.

Bộ Công Thương nhận định giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, đồng thời các cơ quan quản lý triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạ nhiệt mặt bằng giá, điều hành linh hoạt.