Bộ Công Thương có chỉ đạo mới về xăng E10

Ngày 8/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các thương nhân thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn, cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống, từ đầu mối, phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để bảo đảm việc cung ứng xăng sinh học cho thị trường không bị gián đoạn.

Người dân đổ xăng E10 tại TPHCM trong sáng ngày 1/6 (Ảnh: Nam Anh).

Các doanh nghiệp cũng cần bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết nhằm duy trì hoạt động bán hàng ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo để được xem xét, xử lý.

Đối với các thương nhân chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng “Quanh tôi”, Cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12/6.

Trước đó, từ ngày 1/6, xăng E10 được triển khai kinh doanh rộng rãi trên toàn quốc, thay thế xăng RON 95. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất, cung ứng đến hết năm 2030.

Sau 4 ngày triển khai bắt buộc trên toàn quốc, cả nước đã tiêu thụ khoảng 151 triệu lít xăng. Trong đó bao gồm 141,5 triệu lít xăng E10 và 9,5 triệu lít xăng E5. Như vậy, trung bình một ngày tiêu thụ khoảng 35,4 triệu lít xăng E10 và 2,4 triệu lít xăng E5. Trung bình tiêu thụ xăng trước 1/6 toàn quốc là 32 triệu lít/ngày.