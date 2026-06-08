Giá vàng rớt mạnh, “bốc hơi” hơn 41 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 8/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 145,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, kết thúc tuần giao dịch từ ngày 1/6 đến 6/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 146,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đầu tuần, mặt hàng này được niêm yết tại 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, sau một tuần giao dịch, chiều mua vào giảm 9,3 triệu đồng/lượng, chiều bán ra giảm 8,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều mua và bán nới rộng lên mức 4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, mặt hàng này cũng từng “khởi động” năm nay quanh vùng giá 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) rồi vọt tăng để lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra vào cuối tháng 1. Sau đó, giá vàng miếng liên tục có những đợt tăng - giảm mạnh lên tới cả triệu đồng trong tháng 2 và tháng 3 trước khi đi vào chu kỳ giảm sâu kéo dài từ tháng 4 tới nay.

Như vậy, so với mức đỉnh lịch sử mà mặt hàng này từng thiết lập được, vàng miếng đã giảm 41,1 triệu đồng/lượng. Đồng thời, người mua vàng miếng ở vùng đỉnh lịch sử hiện đã lỗ hơn 44 triệu đồng/lượng do chênh lệch từ giá mua vào - bán ra.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

Trong khi đó, giá vàng thế giới tuần qua cũng trải qua phiên lao dốc cuối tuần và đóng cửa ở mức 4.328 USD/ounce. Đây là mức giá thấp nhất của kim loại quý kể từ phiên ngày 24/4, nâng mức giảm cả tuần lên 4,3%.

Giá vàng đi xuống do báo cáo việc làm Mỹ tháng 5 mạnh hơn dự kiến, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Lo ngại lạm phát đang dâng lên trên toàn cầu, do chiến sự Trung Đông. Từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra cuối tháng 2, giá vàng đã giảm gần 20%. Xung đột khiến giá dầu thô tăng cao và làm dấy lên lo ngại lạm phát, lãi suất tăng theo.

Tuần trước, 15 chuyên gia Phố Wall đã tham gia khảo sát về vàng với Kitco News. Chỉ 2 người (chiếm 13%) dự báo giá vàng tăng trong tuần này; 11 chuyên gia (chiếm 74%) nhận định giá sẽ tiếp tục giảm; 2 nhà phân tích còn lại (chiếm 13%) cho rằng giá kim loại quý giữ nguyên.

Cuộc khảo sát với 49 nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy tâm lý thận trọng gia tăng. Có 23 người tham gia (chiếm 47%) dự báo giá vàng sẽ tăng. Có 18 nhà đầu tư (chiếm 37%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm; 8 người còn lại (chiếm 16%) nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nhận định căng thẳng liên quan đến Iran và eo biển Hormuz vẫn là yếu tố hỗ trợ giá vàng, nhưng không còn tạo ra cú sốc bất ngờ đối với thị trường.

Khi chưa xuất hiện những diễn biến leo thang mới, sự chú ý của nhà đầu tư đang chuyển sang các dữ liệu kinh tế. Tuy nhiên, nếu tình hình Trung Đông xấu đi, giá vàng có thể nhanh chóng lấy lại phần lớn mức giảm gần đây.

Theo vị này, các số liệu kinh tế khả quan đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng với vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Đồng thời, kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất cũng suy yếu đáng kể sau báo cáo việc làm tích cực của Mỹ.

Dù vậy, ông cho rằng đà giảm hiện nay chủ yếu mang tính điều chỉnh ngắn hạn, bởi thị trường vẫn còn lượng lớn nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua và cần thêm nhiều dữ liệu kinh tế tích cực để hình thành xu hướng giảm bền vững.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục điều chỉnh trong tuần tới. Ông dự báo kim loại quý có thể giảm về vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.250 USD/ounce, trước khi xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật tương tự diễn biến trong hai tuần gần đây.

Tâm điểm thị trường tuần này chuyển sang các chỉ số lạm phát quan trọng, những yếu tố có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Lịch kinh tế tuần mới sẽ bắt đầu vào thứ 3 với số liệu doanh số bán nhà hiện có của Mỹ trong tháng 5. Đến thứ 4, thị trường sẽ theo dõi sát báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, cùng với quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada, nơi giới đầu tư đang nghiêng về khả năng cơ quan này giữ nguyên lãi suất.

Sang thứ 5, sự chú ý sẽ dồn vào cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong bối cảnh thị trường đánh giá khả năng tăng lãi suất vẫn ở mức cao. Cùng ngày, Mỹ cũng sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Chuỗi dữ liệu kinh tế quan trọng của tuần sẽ khép lại vào thứ 6 với kết quả sơ bộ khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 6 của Đại học Michigan.