Từ ngày 1/6, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Để người dùng có thể hiểu rõ và yên tâm về loại nhiên liệu này, Bộ Công Thương đã tổng hợp bộ câu hỏi và trả lời.

Dưới đây là một số câu hỏi và câu trả lời của Bộ Công Thương, giúp người dùng có cái nhìn rõ nét hơn về xăng E10.

Hướng dẫn sử dụng nhiên liệu trên nắp bình xăng ô tô (Ảnh: Nhật Minh).

Xăng E10 là gì?

Về nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương cho biết đây là một dạng nhiên liệu được sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như ngô, sắn, mía, phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, dầu thực vật, mỡ động vật và chất thải hữu cơ.

Trong khi đó, xăng khoáng (nền) là các loại xăng khoáng không chì như RON 92, RON 95. Ethanol sinh học là sản phẩm của quá trình lên men, chưng cất nguyên liệu có nguồn gốc sinh học thực vật, tên tiếng Việt hay gọi là cồn ethylic, trong lĩnh vực nhiên liệu hay gọi là E100.

Như vậy, xăng sinh học, xăng E5, E10 là hỗn hợp giữa cồn sinh học E100 và xăng nền, với tỷ lệ phối trộn theo khối lượng E100/xăng nền lần lượt là 4-7,5% (E5) và 8-10% (E10).

Người dùng nên tìm các cây xăng uy tín để đảm bảo chất lượng nhiên liệu, tránh việc nhiên liệu pha trộn không đạt chuẩn, giúp hạn chế nguy cơ hư hại động cơ.

Xe máy, ô tô và động cơ xăng nào dùng được xăng E10?

Theo Bộ Công Thương, hầu hết các loại xe máy và ô tô đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ được sản xuất trong giai đoạn 1996-2023 đã ngừng sản xuất và một số ít xe máy đời cũ của Suzuki chưa được xác nhận tương thích với E10).

Các động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… được sản xuất trong những năm gần đây đều tương thích với xăng E10.

Các ô tô, xe máy, động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, máy thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… quá cũ, nếu không được nhà sản xuất khẳng định tương thích với xăng E10 thì nên sử dụng xăng E5.

Xe máy, ô tô cần làm gì trước khi chuyển sang dùng E10?

Theo Bộ Công Thương, thông thường không cần điều chỉnh động cơ khi chuyển sang dùng E10; tuy nhiên, đối với các động cơ đời cũ, nên tham khảo ý kiến chuyên gia. Với các xe quá cũ và bình xăng có hiện tượng han gỉ thì nên vệ sinh bình trước khi đổ xăng E10. Còn thông thường, người dùng không cần súc bình xăng của xe.

Khi chưa đến kỳ phải thay dầu, người dùng cũng không cần thay dầu nhớt mới chỉ vì chuyển sang dùng xăng E10. Người dùng nên tránh để xe không hoạt động quá lâu và bảo dưỡng xe định kỳ.

E10 ảnh hưởng tới khả năng vận hành của xe?

Theo Bộ Công Thương, thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế tại các nước đã sử dụng xăng E10 trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng xăng E10 làm hỏng động cơ.

Với việc nhiều người dùng băn khoăn xăng E10 sẽ làm xe yếu hơn, Bộ Công Thương cho rằng khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong điều kiện vận hành bình thường. Tuy nhiên, nếu bình xăng và đường dẫn có gỉ sét, cặn bẩn thì với khả năng hòa tan cao hơn của ethanol, các cặn bẩn, gỉ sét này có thể bị hòa tan, gây tắc, giảm lưu lượng xăng bơm vào buồng đốt, từ đó khiến xe “yếu” đi.

Xăng E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, một số loại xe trong thử nghiệm có ghi nhận mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn khoảng 2-3% so với xăng khoáng cùng loại.

Tuy nhiên, cũng có loại xe cho kết quả ngược lại trong một số thử nghiệm; xăng E10 giúp xe đi được quãng đường dài hơn. Nguyên nhân là ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng, song khi có 10% ethanol trong xăng, hỗn hợp nhiên liệu cháy triệt để hơn, bù lại phần nào sự sụt giảm năng lượng do nhiệt trị thấp hơn.

Xăng E10 không ảnh hưởng đến khả năng khởi động xe trong điều kiện vận hành bình thường.

Không có bằng chứng cho thấy xăng E10 gây nóng máy bất thường nếu phương tiện vận hành đúng kỹ thuật.

Theo Bộ, các thử nghiệm khoa học khẳng định, mặc dù ethanol có tính ăn mòn cao hơn xăng khoáng, tác động ăn mòn của xăng E10 đến các chi tiết động cơ là rất nhỏ. Hầu hết phương tiện hiện nay đã được thiết kế và sử dụng các vật liệu phù hợp để tương thích với xăng E10.

Do ethanol có đặc tính hòa tan nhất định, nên trong một số trường hợp, xăng E10 có thể làm bong, tan cặn cũ trong hệ thống nhiên liệu của xe có hiện tượng bị gỉ sét, đóng cặn, qua đó làm sạch hệ thống.

Người dùng không nên sử dụng bất kỳ loại phụ gia nào. Nếu không có khuyến cáo kỹ thuật rõ ràng từ nhà sản xuất hoặc đơn vị chuyên môn, việc này làm phát sinh chi phí và không tạo ra sự khác biệt nào đối với động cơ trong điều kiện hoạt động bình thường.

Bộ Công Thương cho biết, đối với một số người dùng phản ánh xe chạy “không bốc”, có thể đường dẫn nhiên liệu bị ảnh hưởng bởi cặn bẩn, do tình trạng bảo dưỡng chưa đầy đủ.

Xăng E10 có hút nước không?

Ethanol có khả năng hấp thụ ẩm cao hơn xăng khoáng, do đó, không nên tồn trữ xăng E10 quá lâu, đồng thời cần đảm bảo bình chứa được đậy kín, tránh để nước hoặc hơi ẩm xâm nhập.

Theo Bộ Công Thương, các thử nghiệm thực tế đã chứng minh, trong điều kiện lưu chứa trong bình thủy tinh thử nghiệm, để đến 3 tháng, xăng E10 chưa tách pha (công bố gần nhất là của Petrolimex).

Một số điều cần biết khi sử dụng xăng E10

Theo Bộ Công Thương, người dùng cũng không nên tự lọc bỏ ethanol khỏi xăng E10. Việc làm này là không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm giảm chất lượng nhiên liệu, gia tăng nguy cơ cháy nổ và hư hỏng động cơ.

Cũng theo Bộ này, tất cả các hãng ô tô, xe máy sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam đều chấp nhận nhiên liệu E10 cho các xe đang và sẽ bán ra; việc sử dụng xăng E10 không nằm trong các điều khoản loại trừ bảo hành. Người dùng nên tham khảo sổ tay kỹ thuật, khuyến cáo của nhà sản xuất.

Xăng E10 dùng được cho máy phát điện, tàu thuyền nhỏ sản xuất những năm gần đây. Tuy nhiên, nên kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất và không để nhiên liệu tồn lâu trong máy, giữ kín bình chứa.

Các quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Philippines có điều kiện thời tiết nóng ẩm như Việt Nam đã sử dụng xăng E10 từ nhiều năm trước.

Bộ Công Thương cho rằng không có khuyến cáo nào về việc phải đổ đầy bình xăng E10 đối với xe lâu ngày không sử dụng.

Theo Bộ Công Thương, nếu có đủ bằng chứng chứng minh là lỗi do xăng E10 gây ra thì trước hết là đơn vị cung cấp xăng E10 chịu trách nhiệm, sau đó đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu.