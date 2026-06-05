Chỉ sau 4 ngày, cả nước tiêu thụ hơn 141 triệu lít xăng E10

Tại tọa đàm “Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả” sáng 5/6, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết sau 4 ngày triển khai bắt buộc trên toàn quốc (từ ngày 1/6), cả nước đã tiêu thụ khoảng 151 triệu lít xăng.

Trong đó bao gồm 141,5 triệu lít xăng E10 và 9,5 triệu lít xăng E5. Như vậy, trung bình một ngày tiêu thụ khoảng 35,4 triệu lít xăng E10 và 2,4 triệu lít xăng E5. Trung bình tiêu thụ xăng trước 1/6 toàn quốc là 32 triệu lít/ngày.

Xe gặp sự cố, không nên "đổ lỗi" ngay cho xăng E10

Từ thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ông Duy Anh cho biết việc chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 diễn ra thuận lợi, người tiêu dùng đón nhận bình thường, không xuất hiện tình trạng ùn ứ hay gián đoạn lưu thông tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

"Các kênh tiếp nhận phản ánh như fanpage và đường dây nóng chủ yếu ghi nhận những băn khoăn, thắc mắc của người dân, chưa ghi nhận phát sinh sự cố lớn liên quan đến chất lượng nhiên liệu", ông nói.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) (Ảnh: BTC).

Ông Đào Duy Anh cũng lưu ý, trong quá trình sử dụng phương tiện, các trục trặc kỹ thuật vẫn có thể xảy ra ngay cả khi sử dụng xăng khoáng trước đây. Vì vậy, khi xuất hiện sự cố, cần đánh giá đầy đủ nguyên nhân kỹ thuật của phương tiện trước khi quy kết trách nhiệm cho xăng E10.

Theo ông, Bộ Công Thương đã tham khảo ý kiến của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và kinh nghiệm quốc tế trước khi thực hiện lộ trình triển khai xăng E10.

Dữ liệu từ các quốc gia đã sử dụng nhiên liệu sinh học như Mỹ, Brazil hay Trung Quốc cho thấy phần lớn phương tiện sản xuất sau năm 2000 đều có khả năng tương thích với xăng E10.

"Tại Việt Nam, số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết đa số phương tiện đang lưu hành hiện nay cũng thuộc nhóm này, qua đó tạo cơ sở cho việc triển khai lộ trình chuyển đổi nhiên liệu trên phạm vi toàn quốc", ông nói.

Doanh nghiệp giải đáp lo ngại "hao" xăng

Ông Trần Phú Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec) cho biết doanh nghiệp đã đưa 151 cửa hàng trên toàn quốc vào kinh doanh xăng E10 từ giữa tháng 5.

Trước đó, ông cho biết Mipec đã hoàn tất nâng cấp hạ tầng, đầu tư hệ thống pha chế tại 3 kho lớn với tổng công suất khoảng 3.000 m3/ngày, vượt nhu cầu hiện tại. Doanh nghiệp cũng kiểm soát chất lượng chặt chẽ và khẳng định nguồn cung ethanol đang được bảo đảm.

"Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp cũng có ghi nhận một số ý kiến người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10, khả năng tương thích với động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu", ông Bình nói.

Theo ông, thực tế, những băn khoăn này từng xuất hiện khi triển khai xăng E5 RON 92 từ năm 2018. Khi bắt đầu triển khai, cũng có nhiều lo ngại về chất lượng nhiên liệu, độ bền động cơ và mức tiêu hao, nhưng sau thời gian sử dụng thực tế thì các vấn đề dần được giải tỏa.

Người dân đổ xăng E10 tại TPHCM vào ngày 1/6 (Ảnh: Nam Anh).

Đại diện Mipec nhận định mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng xăng E10 là vấn đề được nhiều người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Qua trao đổi với đồng nghiệp, bạn bè và cả các tài xế taxi, ông cho biết một số ý kiến cho rằng mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ khi sử dụng loại xăng này.

"Về mặt kỹ thuật, xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn khoảng 10% ethanol vào xăng nền. Ethanol có đặc tính năng lượng khác so với xăng truyền thống, nên nếu xét theo lý thuyết thì nhiệt trị của hỗn hợp có thể thấp hơn, từ đó dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ 1-3%", ông nói.

Theo ông Bình, đây là đánh giá dựa trên cơ sở kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành thực tế. Nếu có chênh lệch về mức tiêu hao nhiên liệu thì cũng không lớn, khó nhận biết trong thực tế và chịu tác động nhiều hơn bởi các yếu tố như tình trạng giao thông, thời tiết hay điều kiện vận hành của từng phương tiện.