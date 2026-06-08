EVN lên tiếng về khoản lãi đột biến và 152.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Deloitte, năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 645.658 tỷ đồng, tăng gần 11,2% so với năm 2024. Giá vốn hàng bán và dịch vụ trong năm ở mức 549.307 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của EVN đạt gần 51.882 tỷ đồng, tăng mạnh 529,8% so với con số gần 8.238 tỷ đồng của năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của tập đoàn trong nhiều năm trở lại đây, giúp EVN xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài sau giai đoạn khó khăn 2022-2024.

Tối ngày 7/6, EVN đã có văn bản làm rõ một số thông tin trong báo cáo tài chính năm 2025 của công ty mẹ - EVN và báo cáo hợp nhất toàn tập đoàn.

Công ty mẹ vẫn còn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng.

EVN cho biết theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán, Công ty mẹ EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng, qua đó giảm số lỗ lũy kế xuống còn 5.611 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025. EVN cho biết đã báo cáo nội dung này tới Bộ Công Thương từ tháng 5.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất của toàn tập đoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 51.881 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 50.511 tỷ đồng.

EVN lưu ý đây là số liệu hợp nhất, bao gồm phần lợi nhuận của các công ty con và công ty liên kết tương ứng với tỷ lệ sở hữu của EVN, nên khác với số liệu tại báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

Theo EVN, chỉ tiêu lợi nhuận thuộc về công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất cũng chưa tính đến việc trích lập các quỹ tại các công ty con hoặc phương án phân phối, giữ lại lợi nhuận theo quyết định của đại hội đồng cổ đông.

Từ đó, EVN cho rằng việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cần phân biệt rõ giữa số liệu tại báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của toàn tập đoàn.

Nhân viên ngành điện kiểm tra đường dây điện (Ảnh: Thành Đông).

Theo số liệu kiểm toán, công ty mẹ EVN đạt lợi nhuận sau thuế 39.762 tỷ đồng và còn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 51.881 tỷ đồng và không còn lỗ lũy kế hợp nhất.

Để bảo đảm phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh điện và thống nhất với hệ thống số liệu đã công bố các năm trước, EVN đề nghị sử dụng số liệu tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của công ty mẹ EVN đã được kiểm toán khi đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

EVN nói gì về khoản tiền gửi hơn 152.000 tỷ đồng?

Về số dư tiền gửi có kỳ hạn tại báo cáo tài chính hợp nhất, EVN cho biết tổng số tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn của toàn tập đoàn đến cuối năm 2025 đạt khoảng 152.000 tỷ đồng.

"Đây là số liệu hợp nhất từ các đơn vị thành viên, bao gồm khâu phát điện, truyền tải, phân phối điện và các đơn vị dịch vụ phụ trợ", văn bản nêu.

Theo EVN, nếu so với dư nợ ngắn hạn hơn 227.000 tỷ đồng tại cùng thời điểm, quy mô tiền gửi hiện có vẫn chưa đủ để thanh toán ngay các nghĩa vụ tài chính lớn như tiền mua nhiên liệu (than, dầu, khí), tiền mua điện từ các nhà máy ngoài EVN với tổng giá trị hơn 118.000 tỷ đồng, cùng hơn 47.000 tỷ đồng nợ vay đến hạn.

EVN cho rằng số dư tiền gửi cần được xem xét trong tổng thể cơ cấu tài chính của tập đoàn, bao gồm cả các khoản nợ phải trả và nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

Tập đoàn lý giải việc duy trì lượng tiền gửi lớn là cần thiết nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động thường xuyên. Các đơn vị phát điện phải duy trì dòng tiền để mở thư tín dụng (L/C) thanh toán nhiên liệu trong nước và nhập khẩu.

Trong khi công ty mẹ EVN phải bảo đảm thanh toán tiền mua điện cho các nhà đầu tư ngoài EVN. Trong bối cảnh giá nhiên liệu đầu vào biến động mạnh, việc dự phòng nguồn vốn được xem là yêu cầu quan trọng để bảo đảm an ninh cung ứng điện.

Bên cạnh đó, EVN và các đơn vị thành viên đang có dư nợ vay lớn, riêng nợ vay ngắn hạn khoảng 47.000 tỷ đồng, đòi hỏi phải duy trì khả năng thanh toán và uy tín tín dụng.

Đồng thời, nhu cầu vốn cho các dự án nguồn điện và lưới điện trọng điểm trong giai đoạn tới rất lớn, nên doanh nghiệp cần chuẩn bị nguồn vốn đối ứng cũng như dự phòng trong trường hợp giải ngân vốn vay chậm, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án được giao.

EVN khẳng định báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được lập theo đúng các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành. Các báo cáo này đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.