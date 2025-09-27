Bitcoin bất ngờ rơi tự do, tín hiệu gì cho thị trường tiền số?

Bitcoin bất ngờ rơi "thẳng đứng" từ vùng giá 111.000 USD xuống quanh mốc 109.000 USD, mức thấp nhất trong hơn 3 tuần qua. Giới quan sát cho rằng đây là "dấu hiệu chững lại" sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tuần trước.

Cú sập của thị trường tiền số cũng thổi bay hơn 1 tỷ USD của nhà đầu tư. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong vòng 24h qua, đã có 256.000 nhà đầu tư tiền số bị thanh lý hợp đồng. Tổng giá trị thanh lý lên đến 1,18 tỷ USD. Trong đó có 1,06 tỷ USD bị thanh lý do nhà đầu tư đặt cược tiền số sẽ tăng giá.

Giá bitcoin bất ngờ giảm mạnh (Ảnh: Binance).

Theo Cointelegraph, nguyên nhân chính khiến thị trường tiền số chao đảo là thông tin Nhà Trắng chuẩn bị cắt giảm việc làm trên diện rộng, trong trường hợp chính phủ phải đóng cửa.

Tuần này, Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Mỹ đã gửi đi bản ghi nhớ, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị kế hoạch cắt giảm nhân sự và cho nghỉ việc tạm thời nếu dự luật chi tiêu không được thông qua vào tuần tới.

Trong khi đó, bà Rachael Lucas, chuyên gia phân tích tại BTC Markets, cho rằng một trong những lý do dẫn đến cú sập của thị trường là dòng vốn của các tổ chức đầu tư đã hạ nhiệt, gây ra áp lực ngắn hạn cho thị trường.

Ông Markus Thielen, Giám đốc nghiên cứu tại 10x Research, chỉ ra rằng chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR) dùng để đo lường lãi/lỗ, đang ở mức 1,01. Điều này cho thấy tín hiệu đáng lo ngại khi một số người nắm giữ bitcoin bắt đầu bán lỗ.

Giá bitcoin lao dốc cũng kéo theo tâm lý hoảng sợ của thị trường. Chỉ số Crypto Fear & Greed Index ngày 26/9 giảm 16 điểm, từ mức trung bình 44 điểm về mức sợ hãi 18 điểm.

Trước đó vào tháng 2, chỉ số này thậm chí giảm xuống còn 10 điểm, khi nhà đầu tư lo ngại về bất ổn kinh tế vĩ mô và cuộc chiến thuế quan leo thang.

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy thị trường tiền số thường sớm phục hồi sau mỗi lần tâm lý sợ hãi của người chơi rơi tự do. Lần gần nhất khi chỉ số này xuống dưới 30, bitcoin được giao dịch quanh mốc 75.000 USD, rồi tăng vọt lên 83.000 USD chỉ sau vài ngày.