Bitcoin phá mốc 125.000 USD, nguy cơ cạn kiệt hàng trên sàn giao dịch

Bitcoin vừa lập kỷ lục mới khi vượt mốc 125.500 USD vào ngày 5/10, đưa vốn hóa thị trường chạm 2.500 tỷ USD. Đà tăng diễn ra ngay trong những ngày đầu tháng 10, vốn được giới đầu tư gọi là “Uptober”, cho thấy chu kỳ tăng trưởng mới đang hình thành.

Không chỉ tạo ra cơn hưng phấn trên thị trường, cú bứt phá này còn khẳng định sức mạnh nội tại của bitcoin sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, điều thực sự đáng chú ý không chỉ nằm ở con số trên biểu đồ, mà là những động lực mạnh mẽ đang hợp lưu phía sau.

Bitcoin vừa phá đỉnh mới 125.000 USD, trở thành tài sản lớn thứ 7 trên toàn cầu (Ảnh: Bitcoin Insider).

"Cú siết cung" lịch sử: Các sàn giao dịch sắp cháy hàng?

Một trong những tín hiệu đáng báo động nhất cho phe bán và là tin vui cho những người nắm giữ bitcoin chính là lượng BTC dự trữ trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) đã rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Theo dữ liệu từ Glassnode, tổng lượng Bitcoin được lưu trữ trên các sàn chỉ còn 2,83 triệu BTC - con số thấp nhất kể từ tháng 6/2019. Đáng nói, tại thời điểm đó, bitcoin vẫn đang giao dịch quanh mức 8.000 USD giữa một thị trường giá xuống ảm đạm. Nền tảng phân tích CryptoQuant thậm chí còn đưa ra con số thấp hơn, chỉ 2,45 triệu BTC, tương đương mức đáy của 7 năm.

Chỉ trong 2 tuần qua, hơn 114.000 BTC, trị giá tương đương 14 tỷ USD đã được rút ra khỏi các sàn giao dịch.

Trong thuật ngữ kinh doanh, đây là một dấu hiệu kinh điển của "cú siết cung" (supply squeeze). Khi bitcoin được rút khỏi sàn và chuyển về các ví lạnh tự lưu ký hoặc kho bạc của các tổ chức, nó cho thấy một tâm lý đầu tư dài hạn đang chiếm ưu thế. Lượng bitcoin sẵn có để giao dịch (nguồn cung) ngày càng khan hiếm, trong khi nhu cầu không ngừng tăng lên. Khi “cầu vượt cung”, giá tăng là một hệ quả tất yếu.

Thực tế này đã được nhiều chuyên gia trong ngành xác nhận. Ông Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số của VanEck, thẳng thắn cho biết: “Mấy ngày nay nghe nói các sàn giao dịch đang cạn sạch bitcoin”.

Nhà đầu tư Mike Alfred thì mang đến một góc nhìn còn kịch tính hơn từ các bàn giao dịch OTC (nơi các “cá voi” thường mua bán trực tiếp ngoài sàn): “Tôi vừa trao đổi với người đứng đầu một bàn giao dịch OTC lớn. Ông ấy nói rằng, với tốc độ này, họ sẽ hết sạch bitcoin để bán chỉ trong khoảng 2 giờ sau khi thị trường hợp đồng tương lai mở cửa, trừ khi giá kịp bật lên vùng 126.000 - 129.000 USD. Mọi thứ đang trở nên cực kỳ hỗn loạn”.

Dòng vốn tổ chức trở lại và kỳ vọng vĩ mô thuận lợi

Nếu "cú siết cung" là câu chuyện về nguồn cung, thì câu chuyện về phía cầu cũng đang trở nên sôi động không kém, đặc biệt là từ các nhà đầu tư tổ chức.

Theo CoinGape, tuần vừa qua đã ghi nhận dòng vốn ròng lên tới 3,24 tỷ USD chảy vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay - mức cao nhất trong năm. Đây là một chỉ báo rõ ràng cho thấy niềm tin và sự quan tâm của giới tài chính truyền thống đang quay trở lại mạnh mẽ. Dòng tiền lớn này chính là một trong những động cơ quan trọng nhất, tạo ra lực mua đủ mạnh để đẩy giá Bitcoin vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng.

Bên cạnh đó, các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng đang "trải thảm" cho đà tăng của bitcoin. Thị trường đang gần như chắc chắn (với xác suất 97%) rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp FOMC sắp tới. Nguyên nhân đến từ các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động, buộc Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế.

Trong môi trường lãi suất thấp, các tài sản không sinh lời như bitcoin và vàng (không tạo ra dòng tiền tự nhiên như lãi suất hay cổ tức), trở nên hấp dẫn hơn so với việc gửi tiền tiết kiệm. Đợt tăng lên 124.400 USD hồi tháng 8 cũng nhờ kỳ vọng này, và giờ đây câu chuyện lặp lại ở quy mô lớn hơn.

Hiệu ứng Uptober và cú "thiêu cháy" phe bán khống

Cuối cùng, không thể không nhắc đến yếu tố tâm lý. Cú bứt phá này đã "thiêu cháy" một lượng lớn các vị thế bán khống - những người đặt cược rằng giá sẽ giảm. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong 24 giờ qua, 148 triệu USD vị thế phái sinh đã bị thanh lý, trong đó có tới 132 triệu USD thuộc về phe bán. Việc thanh lý các vị thế bán khống buộc các nhà giao dịch phải mua lại bitcoin để đóng lệnh, vô tình tạo ra một lực đẩy bổ sung cho giá.

Nhìn về phía trước, giới phân tích tỏ ra vô cùng lạc quan. Nhà phân tích Rekt Capital nhận định, nếu bitcoin có thể duy trì trên mốc 126.500 USD một cách thuyết phục, một đợt tăng giá mạnh và nhanh hơn nữa hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều dự báo táo bạo hơn thậm chí đã bắt đầu nhắc đến mục tiêu 200.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc.

Một lần nữa, bitcoin đã chứng minh vị thế của mình không chỉ là một tài sản đầu cơ, mà đang dần được củng cố bởi các nguyên tắc kinh tế cơ bản về cung và cầu, cùng với sự chấp nhận ngày càng rộng rãi của dòng vốn thông minh. Uptober chỉ mới bắt đầu và câu chuyện về đỉnh cao mới của thị trường có lẽ vẫn còn ở phía trước.