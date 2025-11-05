Bitcoin "xuyên thủng" mốc quan trọng 100.000 USD, thị trường có vẫn đỏ lửa?

Theo dữ liệu từ Binance, giá bitcoin giảm mạnh xuống chỉ còn 99.966 USD. Đồng tiền số lớn nhất thế giới hiện đã giảm hơn 20% so với mức kỷ lục trên 126.000 USD đạt được chỉ một tháng trước đó.

Bitcoin cũng thiết lập mức đáy mới thấp hơn so với "cú sập" ngày 10/10. Sự kiện này được xem là một trong những đợt thanh lý lớn nhất trong lịch sử thị trường tiền số, khi giá bitcoin rơi từ hơn 120.000 USD xuống 103.000 USD chỉ trong chưa đầy 24h. Trong những tuần sau đó, các nỗ lực phục hồi đều thất bại bởi mỗi lần vượt mốc 110.000 USD đồng tiền số lại bị áp lực bán mạnh đẩy lùi giá.

Bitcoin đã xóa sạch mức tăng đạt được trong giai đoạn phố Wall hưng phấn và các tổ chức tài chính đẩy mạnh mua vào. Điều này xảy ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế chững lại.

Các dữ liệu mới công bố cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục suy giảm tháng thứ tám liên tiếp trong tháng 10, trong khi thị trường chứng khoán chung thiếu sức bật, càng khiến giới đầu tư thêm lo ngại.

Giá bitcoin giảm sâu (Ảnh: Binance).

Các quỹ ETF liên quan đến bitcoin ghi nhận dòng tiền rút ra trong tháng qua, phản ánh tâm lý hạ nhiệt của giới đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh hồi đầu năm.

Một trong những nguyên nhân gần đây khiến giá bitcoin tiếp tục lao dốc là chính sách "diều hâu" bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần trước. Chủ tịch Jerome Powell cùng nhiều quan chức Fed khác đã khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Đà lao dốc của bitcoin diễn ra song song với sự đảo chiều của nhóm cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao, đặc biệt là các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo như Palantir và Nvidia, vốn đang chịu áp lực từ lo ngại về định giá quá cao.

Ông Paul Howard, Giám đốc công ty giao dịch tiền số Wincent, cho biết nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF và các tổ chức nắm giữ tài sản kỹ thuật số trong mùa hè đã suy yếu đáng kể, thậm chí nhiều ví dài hạn đã bắt đầu bán ra.

"Chúng ta có thể đang bước vào giai đoạn thị trường suy giảm mạnh, phù hợp với chu kỳ 4 năm nổi tiếng của bitcoin. Tuy nhiên, nếu bitcoin giữ vững trên ngưỡng 100.000 USD, thị trường có thể tránh được làn sóng bán tháo hoảng loạn và các đợt thanh lý quy mô lớn", ông phân tích trong báo cáo.

Trong khi đó, ông Gary O’Shea, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại Hashdex, lại nhìn nhận nhiều yếu tố vĩ mô đang tạo áp lực lên giá, bao gồm khả năng Fed có thể không tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, lo ngại về thuế quan, thị trường tín dụng và định giá cao của cổ phiếu.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh triển vọng dài hạn của bitcoin vẫn rất tích cực. Cụ thể, diễn biến giá bitcoin hiện tại không phải là dấu hiệu cho thấy niềm tin đầu tư dài hạn vào đồng tiền ảo đang suy yếu. Ông cho rằng, với tốc độ gia tăng nhanh của sự tham gia từ các nhà đầu tư tổ chức, bitcoin vẫn có thể thiết lập mức đỉnh mới trong những tháng tới.