Bitcoin gãy sóng tháng tăng trưởng sau 7 năm, liệu nỗi ám ảnh có quay lại?

Tháng 10, vốn được cộng đồng tiền mã hóa ưu ái gọi bằng cái tên "Uptober" (tháng tăng trưởng), từ lâu đã trở thành một niềm tin về sự may mắn. Trong suốt 7 năm liền, đồng tiền số lớn nhất thế giới đều ghi nhận lợi nhuận trong tháng này.

Nhưng năm nay đã phá vỡ quy luật đó. Kết thúc tháng 10, giá bitcoin đã sụt giảm từ 5% đến hơn 10%, đánh dấu một chương mới đầy biến động và khó lường.

Sau 7 năm liên tiếp tăng giá trong tháng 10, bitcoin (BTC) lần đầu tiên kết thúc tháng “Uptober” trong sắc đỏ, giảm hơn 10% so với đầu tháng (Ảnh: CoinMarketCap).

Cơn ác mộng của tháng tăng trưởng và những “cú đấm” từ thị trường vĩ mô

Đà giảm của bitcoin là hệ quả của một chuỗi các áp lực dồn dập từ thị trường tài chính toàn cầu. "Tháng 10 bắt đầu khá tích cực khi tiền số bám sát đà tăng của vàng và chứng khoán, nhưng khi bất ổn xuất hiện, các nhà đầu tư lại không quay lại với bitcoin như trước", Adam McCarthy, chuyên gia phân tích cấp cao tại hãng dữ liệu Kaiko, nhận định.

Cú sốc lớn nhất đến từ căng thẳng địa chính trị. Động thái này đã kích hoạt một đợt thanh lý tiền số lớn nhất trong lịch sử, đẩy giá bitcoin từ đỉnh cao kỷ lục trên 126.000 USD rơi thẳng xuống mức 104.782,88 USD chỉ trong vài ngày.

Sự kiện như một gáo nước lạnh dội vào sự hưng phấn của thị trường. McCarthy nói thêm: “Cú sụt đó khiến mọi người nhớ ra rằng thị trường này vẫn rất hẹp, chủ yếu là bitcoin và ether, và cả hai vẫn có thể mất 10% giá trị chỉ trong 15 - 20 phút”.

“Các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng sau sự kiện thanh lý lớn nhất từng ghi nhận. Nỗi lo về những lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống vẫn chưa biến mất”, Jake Ostrovskis, Giám đốc giao dịch tại Wintermute, chia sẻ.

Tháng 11 là hy vọng “Moonvember” hay nỗi lo từ quá khứ?

Khi "Uptober" kết thúc trong thất vọng, mọi ánh mắt đổ dồn về tháng 11, một tháng cũng mang nhiều giai thoại trong cộng đồng tiền số với biệt danh "Moonvember" (tháng bay tới mặt trăng). Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử lại kể một câu chuyện phức tạp hơn nhiều.

Nhà phân tích tiền số Rover đã đưa ra một cảnh báo đáng chú ý: “Lần cuối cùng bitcoin khép lại tháng 10 trong sắc đỏ (năm 2018), tháng 11 sau đó đã giảm tới 36,57%”.

Nhìn vào dữ liệu của CoinGlass, tháng 11 có mức tăng trung bình ấn tượng gần 42%. Nhưng con số này lại bị chi phối gần như hoàn toàn bởi mức tăng phi thường 449,35% của tháng 11/2013. Để có cái nhìn thực tế hơn, chúng ta cần xem xét con số trung vị - giá trị nằm giữa của chuỗi dữ liệu. Mức tăng trung vị của tháng 11 chỉ là 8,81%, một con số khiêm tốn hơn rất nhiều.

Sự khác biệt này cho thấy, một tháng 11 điển hình của bitcoin không hề bùng nổ như con số trung bình gợi ý. Lịch sử cũng ghi nhận những tháng 11 đầy sóng gió với mức giảm sâu vào các năm 2018 (giảm 36,57%), 2019 (giảm 17,27%), và 2022 (giảm 16,23%). Điều này chứng tỏ rằng việc kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh chỉ dựa vào yếu tố mùa vụ là vô cùng rủi ro.

Thực tế, trong những phiên đầu tháng 11 này, giá bitcoin đã xuống dưới mốc 100.000 USD/BTC.

Nhà đầu tư nên nhìn vào đâu?

Các thuật ngữ như “Uptober” hay “Moonvember” thực chất là những meme (xu hướng vui) của cộng đồng, phản ánh hy vọng hơn là một quy luật chắc chắn. Chúng có thể đúng trong nhiều năm, nhưng không phải là công cụ dự báo tương lai.

Lời khuyên từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp là hãy tránh bị đánh lừa bởi những con số thống kê đơn lẻ. Thay vì giao dịch theo lịch, nhà đầu tư nên tập trung vào các tín hiệu thực tế của thị trường.

Một xu hướng tăng bền vững chỉ được xác nhận khi giá phá vỡ các ngưỡng kháng cự quan trọng, thanh khoản được cải thiện và khối lượng giao dịch tăng mạnh. Nếu "bức tranh giá" chưa ủng hộ, lịch tháng không nên là yếu tố dẫn dắt quyết định.

Việc "Uptober" thất bại đang khiến cộng đồng dồn sự chú ý vào tháng 11 (Ảnh: Canva).

Dù vậy, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, năm nay vẫn là một năm tương đối thuận lợi cho bitcoin. Bất chấp cú sụt trong tháng 10, đồng tiền này vẫn tăng hơn 16% kể từ đầu năm. Lập trường ủng hộ của chính quyền Tổng thống Trump đã giúp ngành công nghiệp tiền số có một khung pháp lý rõ ràng hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển dài hạn.

Tháng 10 đã khép lại với một bài học đắt giá về sự biến động của thị trường. Với tháng 11, thay vì trông chờ vào những "truyền thuyết", nhà đầu tư cần giữ một cái đầu lạnh, phân tích các dữ liệu nền tảng và sẵn sàng cho mọi kịch bản.