Bitcoin tăng vọt từ “cái bắt tay” Mỹ - Trung?

Chỉ trong vòng 24 giờ cuối tuần qua, thị trường tiền mã hóa đã chứng kiến một màn "thanh trừng" ngoạn mục. Hơn 319 triệu USD giá trị các lệnh bán khống bitcoin - đặt cược vào việc giá sẽ giảm - đã bị xóa sổ không thương tiếc.

Đây là vụ thanh lý hợp đồng tương lai quy mô lớn nhất kể từ tháng 8, tạo ra một "cú sốc ngắn hạn" đẩy giá đồng tiền số vua bay vọt, xuyên thủng mốc 112.000 USD/bitcoin và có thời điểm chạm đỉnh 114.921 USD/bitcoin.

Cú tăng giá ngoạn mục này không đến từ một tin tức nội bộ ngành crypto, mà bắt nguồn từ tâm điểm của tài chính toàn cầu, đó là bàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Bitcoin tiếp tục đà hồi phục ấn tượng, vượt ngưỡng 113.000 USD trong phiên sáng 27/10, nhờ tin tức về thỏa thuận khung thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc (Ảnh: CryptoRank).

Thuế quan Mỹ - Trung đảo chiều thị trường, bitcoin bật tăng mạnh

Mồi lửa cho đợt tăng giá lần này được châm lên từ Washington D.C. Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Bessent, đã bất ngờ tuyên bố rằng Trung Quốc "đã sẵn sàng" ký kết một thỏa thuận khung thương mại mới. Quan trọng hơn, thỏa thuận này có thể sẽ gỡ bỏ mức thuế quan trừng phạt 100% mà Tổng thống Trump dự kiến áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11.

Tin tức này ngay lập tức lan tỏa khắp các thị trường tài chính toàn cầu. Dù hầu hết các sàn chứng khoán truyền thống đều đóng cửa vào cuối tuần, thị trường tiền mã hóa hoạt động 24/7 đã trở thành kẻ hưởng lợi đầu tiên và lớn nhất.

Chỉ mới ngày 10/10, thị trường còn chìm trong sắc đỏ sau khi ông Trump cáo buộc Bắc Kinh "thiếu trung thực" và tung ra đòn cảnh báo thuế quan, khiến bitcoin rơi tự do xuống ngưỡng 101.000 USD trong một sự kiện được ví như "cuộc thảm sát". Nhưng giờ đây, tâm lý thị trường đã đảo chiều 180 độ.

Sự lạc quan từ tin tức thương mại đã kích hoạt một đợt mua vào ban đầu. Khi giá bitcoin nhích lên, nó đã chạm đến các ngưỡng thanh lý tự động của các lệnh bán khống. Hàng loạt nhà đầu tư đặt cược giá giảm buộc phải mua lại Bitcoin để đóng vị thế, tạo ra một vòng xoáy tăng giá mạnh mẽ.

"Thị trường crypto phản ứng cực nhanh với bất kỳ tín hiệu tích cực nào liên quan đến chính sách thuế quan vì chúng làm giảm bớt rủi ro vĩ mô", một chuyên gia phân tích tại QCP Capital nhận định.

Không chỉ là cuộc chơi của những nhà đầu tư nhỏ lẻ

Dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Lookonchain tiết lộ một hoạt động đáng chú ý: Hơn 303 triệu USD giá trị bitcoin đã được di chuyển từ các ví lưu trữ của tổ chức sang các sàn giao dịch chỉ trong vòng 12 giờ.

Đây không phải là hành động của các nhà giao dịch cá nhân. Dòng tiền lớn này cho thấy các "cá voi" - những tổ chức tài chính lớn - đang nhanh chóng quay trở lại cuộc chơi. Họ đang chuẩn bị cho một đợt sóng mới, đặt cược rằng việc căng thẳng Mỹ - Trung hạ nhiệt sẽ mở đường cho dòng vốn toàn cầu chảy mạnh hơn vào các tài sản rủi ro, trong đó có tiền mã hóa.

Sự kiện này là một minh chứng rõ nét cho thấy bitcoin đang dần trưởng thành. Nó không còn là một tài sản riêng lẻ, vận hành theo quy luật của riêng mình, mà đã trở thành một công cụ nhạy cảm cao với các tin tức địa chính trị, tương tự như vàng hay chỉ số S&P 500.

Bitcoin giữa vòng xoáy tài chính toàn cầu

Sự phục hồi của bitcoin không phải là một hiện tượng đơn độc mà là một phần trong bức tranh lạc quan chung của toàn thị trường. Cùng thời điểm bitcoin tăng giá, đồng USD cũng đạt mức cao nhất trong hai tuần so với đồng yen Nhật. Điều này cho thấy giới đầu tư trên toàn thế giới đang thở phào nhẹ nhõm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro trở lại.

"Các nhà đầu tư dường như đang đặt cược rằng căng thẳng thương mại sẽ hạ nhiệt, giúp kinh tế toàn cầu tránh được một cú sốc mới", một chuyên gia tại ING chia sẻ với Reuters.

Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã tăng gần 2% trong 24 giờ, đạt khoảng 2,38 nghìn tỷ USD, với bitcoin vẫn chiếm vị thế thống trị với hơn 53% thị phần.

Cái bắt tay giữa Mỹ và Trung Quốc có thể chỉ là một thỏa thuận khung và chặng đường phía trước vẫn còn nhiều bất định. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường bitcoin lần này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Thời kỳ của một tài sản kỹ thuật số tách biệt với thế giới thực đã qua.

Bitcoin đã chứng minh nó không còn là một sân chơi riêng lẻ. Giờ đây, vận mệnh của đồng tiền số lớn nhất thế giới đã gắn chặt với ván cờ địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh, trở thành một phong vũ biểu nhạy bén cho "khẩu vị rủi ro" của toàn bộ giới tài chính toàn cầu.