Những đại dự án nghìn tỷ đồng còn dang dở của Hóa chất Đức Giang

Tham vọng với dự án dẫn xuất 12.000 tỷ đồng

Một trong những dự án tham vọng nhất của Hóa chất Đức Giang là Tổ hợp hóa chất tại Khu công nghiệp Nghi Sơn (Thanh Hóa). Dự án do Công ty TNHH MTV Đức Giang - Nghi Sơn làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 12.000 tỷ đồng, triển khai theo 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 đã được khởi công, với tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng, công suất khoảng 151.000 tấn/năm và dự kiến vận hành từ quý II.

Giai đoạn 2 tập trung sản xuất nhựa PVC (sản phẩm có công nghệ phức tạp, lần đầu được sản xuất tại Việt Nam) với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Giai đoạn cuối là nhà máy sản xuất soda công suất 400.000 tấn/năm, vốn đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng.

Dự án của Hóa chất Đức Giang tại Khu công nghiệp Nghi Sơn (Ảnh: DGC)

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, doanh nghiệp đã rót hơn 700 tỷ đồng vào dự án Nghi Sơn, trong đó riêng năm 2025 tăng thêm khoảng 576 tỷ đồng. Dự án hiện vẫn trong quá trình xây dựng.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết tổ hợp Nghi Sơn sẽ đóng vai trò chiến lược, khi nhà máy tại Lào Cai đã gần như chạm ngưỡng phát triển. Bên cạnh đó, vị trí tại Nghi Sơn giúp doanh nghiệp tiếp cận các khách hàng lớn như Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các nhà máy nhiệt điện trong khu vực, mở ra dư địa tăng trưởng mới trong trung và dài hạn.

Bước chân vào bất động sản, muốn thu về ngay 5.000 tỷ đồng

Ít ai biết Hóa chất Đức Giang cũng làm bất động sản.

Theo công bố vào tháng 10/2025, Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang (công ty con do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nắm 100% vốn) được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại phường Việt Hưng.

Quy mô dự án là gần 47.500m2. Hạng mục chính gồm 60 căn nhà ở liền kề cao 5 tầng; 2 tòa chung cư cao 25 tầng với 880 căn hộ. Ngoài ra, tổ hợp này còn có trường học rộng 1,1ha và công trình công cộng với chức năng văn phòng, thương mại dịch vụ, trung tâm thể dục thể thao.

Phối cảnh dự án bất động sản của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Ảnh: DGC).

Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 4.500 tỷ đồng, toàn bộ sử dụng vốn tự có, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2030. Tiến độ thực hiện từ quý IV/2025 đến quý IV/2030 và chia thành 3 phân kỳ.

Tại họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền tiết lộ đã chờ đợi 5 năm để được cấp phép triển khai dự án, thậm chí đã có phê duyệt quy hoạch 1/500.

Theo kế hoạch, giá bán dự kiến của dự án nêu trên khoảng 40 triệu đồng/m2 nhà chung cư và 100 triệu đồng/m2 nhà liền kề. Dự án có thể đóng góp khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu, 1.000 tỷ đồng lợi nhuận cho Hóa chất Đức Giang.

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhấn mạnh quan điểm không theo đuổi bất động sản như một hướng đi chính, trong bối cảnh "cả nước đổ xô làm bất động sản", và khẳng định công ty vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất. Đức Giang chỉ là tận dụng quỹ đất có sẵn của doanh nghiệp.

Tổ hợp bô-xít tỷ USD chưa thành hình

Một dự án đáng chú ý khác của Hóa chất Đức Giang là kế hoạch đầu tư tổ hợp bô-xít - alumin - nhôm tại Đắk Nông. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết vẫn đang theo đuổi dự án này và kỳ vọng sớm được cấp phép triển khai.

Theo đề xuất trước đó, dự án có quy mô lớn với sản lượng khai thác khoảng 14,4 triệu tấn quặng bô-xít mỗi năm, đi kèm 3 nhà máy tuyển quặng với tổng công suất khoảng 5,8 triệu tấn quặng tinh/năm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 57.000 tỷ đồng (khoảng 2,3 tỷ USD), được triển khai theo hai giai đoạn, với kỳ vọng đóng góp hơn 4.800 tỷ đồng/năm vào ngân sách địa phương khi đi vào vận hành.

Tuy nhiên, dự án cũng vấp phải những lo ngại liên quan đến tác động môi trường. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, một số nhà đầu tư đã đặt vấn đề về việc khai thác quặng trên diện tích rộng có thể ảnh hưởng đến rừng và hệ sinh thái tại khu vực.

Chủ tịch HĐQT ông Đào Hữu Huyền cho rằng khai thác khoáng sản trên thế giới đều phải chấp nhận sự đánh đổi nhất định về môi trường. Nhưng giữa "cái được và cái mất", các nhà quản lý và nhà kinh doanh phải tính cho "cái được" nhiều hơn.

Sau khi khai thác xong, Đức Giang sẽ bàn giao lại đất cho người dân tiếp tục trồng keo hoặc các loại cây khác để phát triển kinh tế. Với diện tích khoảng 27.000ha, doanh nghiệp tính sẽ triển khai theo hình thức “cuốn chiếu”, tức khai thác đến đâu hoàn thổ đến đó, thay vì khai thác đồng loạt trên toàn bộ diện tích.