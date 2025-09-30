Hàng loạt ngân hàng đóng cửa chi nhánh, chuyện gì đang xảy ra?

Làn sóng thu hẹp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch đang diễn ra mạnh mẽ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Động thái này phản ánh sức ép tái cấu trúc tổ chức, cắt giảm chi phí, đồng thời cho thấy bước chuyển rõ nét sang mô hình ngân hàng số.

Hàng loạt ngân hàng ra thông báo đóng cửa các chi nhánh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố kế hoạch thay đổi điểm giao dịch. Từ ngày 1/10, BIDV sẽ chấm dứt hoạt động 6 chi nhánh và chuyển đổi 4 chi nhánh khác thành phòng giao dịch. Đây là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống, tính đến cuối quý II đạt hơn 2,99 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt gần 2,18 triệu tỷ đồng, tiền gửi hơn 2,07 triệu tỷ đồng, cùng tăng 6%.

Trước BIDV, nhiều ngân hàng lớn cũng tiến hành cắt giảm mạng lưới. VietinBank cho biết đã đóng cửa 66 phòng giao dịch trên toàn quốc trong nửa đầu năm, đưa tổng số điểm giao dịch từ 953 (cuối năm 2024) xuống còn 887. SCB tiếp tục cắt giảm thêm 14 phòng giao dịch, sau khi đã đóng 95 điểm trong năm 2024. Cuối tháng 8, LPBank thông báo chấm dứt hoạt động 25 phòng giao dịch bưu điện tại 9 tỉnh, thành phố.

Theo nhiều chuyên gia ngân hàng, đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch vốn được coi là “bộ mặt” của ngân hàng. Việc thu hẹp diễn ra đồng loạt ở nhiều tổ chức tài chính lớn, cho thấy xu hướng chuyển dịch đã trở thành tất yếu.

Nhân viên tại một chi nhánh ngân hàng đang kiểm kê tiền (Ảnh: Tiến Tuấn).

Vì sao ngân hàng cắt giảm mạng lưới?

Theo TS Châu Đình Linh, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, nguyên nhân chính là sự thay đổi trong hành vi của khách hàng. “Những giao dịch cơ bản như chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán nay đều có thể thực hiện qua ngân hàng số. Khi tần suất đến quầy giảm, nhiều vị trí gắn với giao dịch trực tiếp trở nên dư thừa”, ông phân tích.

Sự bùng nổ của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning) và các hệ thống tự động hóa, đã thay thế nhiều khâu thủ công. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy hơn 90% giao dịch tài chính cá nhân tại các ngân hàng lớn hiện thực hiện qua kênh số; nhiều ngân hàng đạt tỷ lệ trên 95%. Trong khi đó, số lượng giao dịch tại quầy giảm đều qua từng năm.

Các chuyên gia nhận định việc đóng cửa chi nhánh không đơn thuần là tiết kiệm chi phí vận hành. Đây là bước tái cấu trúc toàn diện, nhằm phân bổ lại nguồn lực cho các mảng có giá trị gia tăng cao hơn, như dịch vụ số, sản phẩm tài chính thông minh hay quản lý tài sản.

Khách hàng tới giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tương lai ngành ngân hàng: Tinh gọn và số hóa

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, đánh giá làn sóng cắt giảm phản ánh áp lực chi phí nhưng quan trọng hơn, cho thấy sự chuyển mình chiến lược trong kỷ nguyên ngân hàng số.

“Quá trình này giúp tổ chức tinh gọn, linh hoạt hơn, lấy công nghệ làm nền tảng. Thay vì thu hẹp, các ngân hàng đang chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng về quy mô và chất lượng dịch vụ”, ông nói.

Theo ông Huy, việc tiết kiệm từ cắt giảm điểm giao dịch vật lý sẽ được tái đầu tư vào hạ tầng số, an ninh mạng, ứng dụng AI trong quản trị và chăm sóc khách hàng. Điều này không chỉ giảm chi phí hoạt động mà còn mở ra khả năng cá nhân hóa dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống ngân hàng đóng vai trò nòng cốt trong việc dẫn dắt dòng vốn, đổi mới mô hình vận hành và hội nhập toàn cầu. Việc mạnh tay số hóa được coi là bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng và phức tạp của nền kinh tế.