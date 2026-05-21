Bầu Đức giữ lời hứa, đăng ký mua tiếp 4 triệu cổ phiếu HAG

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố giao dịch của lãnh đạo.

Cụ thể, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG thông qua phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn giao dịch. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong một tháng, từ ngày 25/5 đến 23/6.

Trước giao dịch, bầu Đức đang nắm gần 318 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 25,09% vốn. Nếu thương vụ mua thêm diễn ra thành công, lượng cổ phiếu do cá nhân ông Đức nắm giữ sẽ tăng lên mức gần 322 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên thành 25,4% vốn.

Tổng số lượng cổ phiếu HAG mà ông Đức cùng nhóm người liên quan đang nắm giữ là hơn 383,4 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 30,25%. Trong đó, 2 người con của ông Đức đang sở hữu khối tài sản đáng kể nhất tại HAGL, với con trai Đoàn Hoàng Nam nắm giữ 52 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,1%) và con gái Đoàn Hoàng Anh nắm giữ 13 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,03%).

Đây là lần thứ tư ông Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG. Cụ thể, ông Đức mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG từ 11/3 đến 18/3, lần 2 là mua 4 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 26/3 đến 16/4 và lần 3 mua thành công 4 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 7/5 đến 12/5.

Động thái tiếp tục mua cổ phiếu HAG đã được bầu Đức thực hiện ngay sau cuộc họp cổ đông. Tại đây, ông khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian tới.

Theo ông, biến động giá cổ phiếu HAG một phần chịu tác động từ diễn biến chung của thị trường. “Cổ đông có thể mua tích lũy. Trong 1-2 năm tới, nếu đầu tư không hiệu quả thì cứ gặp tôi”, ông Đức nói, đồng thời cho biết trong các năm tới, nếu có nguồn lực, doanh nghiệp sẽ ưu tiên sử dụng để mua cổ phiếu quỹ.

Kết thúc quý I, công ty ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất đạt 1.173 tỷ đồng, tăng 812 tỷ đồng so với cùng kỳ. Năm 2026, HAGL đặt kế hoạch doanh thu đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 1.393 tỷ đồng lên hơn 2.663 tỷ đồng.