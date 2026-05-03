Nhiều doanh nghiệp mua, bán lượng lớn cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa đăng ký mua lại 15 triệu cổ phiếu nhằm mục đích giảm vốn điều lệ hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh, phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến từ ngày 20/4 đến ngày 19/5.

Nguồn vốn thực hiện mua lại là vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét. Nếu giao dịch thành công, vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn sẽ giảm từ hơn 2.244,5 tỷ đồng xuống còn hơn 2.094,5 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) cũng đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ, nhằm mục đích giảm vốn điều lệ, bảo vệ lợi ích của các cổ đông hiện hữu. Doanh nghiệp sẽ mua lại tối đa 14,49 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5% số cổ phần đang lưu hành.

Thời gian dự kiến mua lại từ quý I đến hết quý III, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận thông qua công ty chứng khoán.

Trên thị trường, cổ phiếu KDC đang giao dịch quanh vùng giá 45.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, Kido sẽ phải chi khoảng 640 tỷ đồng nếu mua lại tối đa số cổ phiếu dự kiến.

Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) vừa có văn bản thông báo bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho công ty. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM trong khoảng thời gian từ ngày 26/3 đến ngày 24/4.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 19/11/2025 đến ngày 12/12/2025, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) đã hoàn tất mua lại 10 triệu cổ phiếu MWG nhằm giảm vốn điều lệ. Với giá mua lại bình quân là 80.969 đồng/cổ phiếu, Thế Giới Di Động đã chi hơn 800 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu quỹ nói trên.

Sau giao dịch nêu trên, tổng số cổ phiếu quỹ của công ty tăng từ hơn 1,2 triệu cổ phiếu lên hơn 11,2 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, vốn điều lệ giảm từ gần 14.797 tỷ đồng xuống còn gần 14.697 tỷ đồng.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do chính công ty phát hành mua lại từ thị trường sau khi đã phát hành rộng rãi. Số cổ phiếu này không được tính vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành, không được chia cổ tức và không có quyền biểu quyết. Đây là công cụ giúp doanh nghiệp điều tiết cung cầu, khẳng định niềm tin và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Việc doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ thường được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy ban lãnh đạo tự tin vào giá trị công ty đang thấp hơn giá trị thực. Tuy nhiên, lý do mua và cách thức doanh nghiệp xử lý số cổ phiếu này sau đó cũng được nhà đầu tư quan tâm.