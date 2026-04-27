Lãnh đạo Hòa Phát, Vinamilk, FPT, Masan… từ chối bàn về mua bán cổ phiếu

Tính đến cuối tháng 4, hầu hết các công ty niêm yết lớn đã tổ chức xong kỳ họp đại hội đồng cổ đông. Tại đây, bên cạnh các câu hỏi về tình hình thị trường vĩ mô sẽ tác động như thế nào để bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp, việc giá cổ phiếu cũng là một trong những quan tâm nổi bật của cổ đông năm nay.

Mới nhất, tại cuộc họp diễn ra ngày 24/4, cổ đông của Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) chất vấn về giá trị cổ phiếu thấp. Trả lời, Tổng giám đốc Danny Lê thừa nhận rằng cổ phiếu của doanh nghiệp đang thấp hơn giá trị thực khoảng 60%.

Theo ông, nguyên nhân một phần đến từ việc thị trường mới phản ánh một số mảng kinh doanh, trong khi nhiều lĩnh vực khác trong hệ sinh thái chưa được định giá đầy đủ.

Tương tự với mã FPT của Tập đoàn FPT, từ mức đỉnh hiện đã mất đến 20% giá trị. Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình cho biết bản thân thấu hiểu sự sốt ruột của cổ đông khi thị giá có thời điểm điều chỉnh mạnh, đồng thời gửi lời mong cổ đông thông cảm. Ban lãnh đạo công ty thấu hiểu những cảm xúc khi cổ phiếu vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh trong bối cảnh thị trường tăng.

Dù vậy, các lãnh đạo MSN và FPT đều không khuyên cổ đông nên mua hay bán cổ phiếu.

Cũng phản hồi việc nắm giữ cổ phiếu VNM trong thời gian dài nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán: VNM), cho rằng giá cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diễn biến thị trường, doanh thu, lợi nhuận và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ngoài ra, cổ phiếu chịu ảnh hưởng từ bức tranh chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Liên cho biết việc mua bán cổ phiếu là quyền tự do của mỗi người; với VNM theo bà nếu tin tưởng vào doanh nghiệp thì mua, còn không thì không nên mua.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI, cho biết giá cổ phiếu là việc khó để nói. Vị này nhấn mạnh, ban điều hành sẽ không can thiệp gì về giá cổ phiếu. Cá nhân ông cũng không bao giờ kinh doanh cổ phiếu của chính mình.

Theo ông Hưng, cổ phiếu tăng hay giảm là do thị trường quyết định, do nhà đầu tư quyết định. Khi nhà đầu tư có niềm tin thì sẽ đầu tư vào. “Nếu nhà đầu tư hỏi có hứa giá cổ phiếu tăng bằng lần không thì tôi xin trả lời là tôi không nghĩ đến việc làm cho SSI tăng bằng lần, chứ đừng nói là hứa", ông Hưng khẳng định.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long cũng nhiều lần nhắc lại lập trường không khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu. Theo ông, với số lượng hàng trăm nghìn cổ đông, bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến giao dịch cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau.

"Khuyên mua mà giá xuống thì bị nói 'lùa gà', còn khuyên bán mà giá lên lại bị cho là làm mất tiền của nhà đầu tư", ông nói.

Ngược lại, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) lại có cách tiếp cận khác. Trong bối cảnh giá cổ phiếu biến động khiến cổ đông lo ngại, ông cho biết bản thân xem đây là cơ hội tích lũy và đã mua vào 4 triệu cổ phiếu, đồng thời có thể tiếp tục mua thêm.

Đối với cổ đông nắm giữ trung hạn, ông đưa ra lời kêu gọi khá thẳng thắn: "Ai có tiền thì cứ mua giống tôi. Nếu 1-2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra mà chửi".

Dù không trực tiếp nói về giá cổ phiếu, song lãnh đạo Techcombank - ông Hồ Hùng Anh nói với cổ đông rất tự tin về kế hoạch vốn hoá 20 tỷ USD. Ông cho biết đây là mức phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của ngân hàng, cũng như so sánh với các thị trường trong khu vực như Thái Lan, Indonesia. Do đó, vốn hoá 20 tỷ USD với Techcombank chỉ là vấn đề thời gian.