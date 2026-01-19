Bất chấp sức ép tín dụng, doanh nghiệp địa ốc đặt mục tiêu tăng lãi khủng

Dù bức tranh kinh doanh 2025 chưa được công bố hết, nhiều công ty niêm yết trên sàn đã “hé lộ” kế hoạch 2026 đầy tham vọng.

Nhóm bất động sản Khang Điền, Taseco Land… lạc quan trước kiểm soát tín dụng

Ở lĩnh vực bất động sản và xây dựng - nhóm đang được quan tâm trước những chính sách mới về kiểm soát tín dụng, đã có không ít bên công bố kế hoạch mới tuy thận trọng, song vẫn tích cực.

Mới nhất, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) dự kiến lợi nhuận ròng năm 2026 sẽ đạt trên 2.000 tỷ, gấp đôi so với năm 2025. Động lực tăng trưởng chính đến từ dự án Gladia by the Waters (quy mô 11,8ha, đường Võ Chí Công, Phường Bình Trưng, TPHCM) - liên doanh với Keppel, trong đó Khang Điền sở hữu 51%.

Công ty cũng công bố lợi nhuận ròng sơ bộ năm 2025 đạt hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi.

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco Land (mã chứng khoán: TAL) cũng hé lộ kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng tham vọng: Doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 5 lần mức thực hiện năm 2025. Để hiện thực hóa kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến triển khai đồng thời 19 dự án, tập trung hoàn tất bàn giao phần còn lại của khu công nghiệp Đồng Văn 3 và khu đô thị Duy Tiên ngay trong quý I/2026.

Năm qua, Taseco Land ước doanh thu đạt 3.824 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 615 tỷ đồng, giảm trên 10%.

Một doanh nghiệp bất động sản khác công bố kế hoạch tăng trưởng là Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã chứng khoán: SGR). Công ty đề ra mục tiêu tổng doanh thu trong năm 2026 đạt 1.380 tỷ đồng - tăng gấp 4 lần và lợi nhuận ước đạt 380 tỷ đồng - tăng gần 140% so với năm 2025.

Tương tự, Tổng Công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 15.300 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Về lợi nhuận trước thuế hợp nhất, công ty hướng tới con số 1.820 tỷ đồng, tăng 4,4% so với kế hoạch năm 2025.

Nhiều công ty bất động sản lạc quan trước thông tin kiểm soát tín dụng (Ảnh: DT).

Trong lĩnh vực xây dựng, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) lên kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng. Giá trị sản lượng đã ký hợp đồng nhưng chưa thực hiện (backlog) chuyển sang năm 2026 đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Nhiều công ty lên chỉ tiêu nghìn tỷ đồng

Ngoài ra, nhiều công ty thuộc nhóm sản xuất cũng lạc quan với chỉ tiêu nghìn tỷ đồng cho năm nay.

Đơn cử, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) dự kiến tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ và nội bộ) hơn 29.311 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.117 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) xây dựng kế hoạch tổng doanh thu năm 2026 ở mức 17.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến lần lượt đạt 850 tỷ đồng và 680 tỷ đồng, đi kèm tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 12%.

Công ty Cổ phần Phú Tài (mã chứng khoán: PTB) vừa thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế cùng tăng trưởng 20% so với năm 2025, đạt lần lượt 8.790 tỷ đồng và 760 tỷ đồng. Nếu hoàn thành được kế hoạch trên, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất của Phú Tài kể từ khi niêm yết....