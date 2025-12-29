Dư nợ tín dụng đạt 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87%

Thông tin tại họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngày 29/12, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến 24/12 đạt 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với đầu năm và tăng 19,41% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Hà nhận định mức tăng trưởng này khá so với các năm trước. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), nhận định đây là mức tăng trưởng cao trong nhiều năm trở lại đây. Ông Quang nhấn mạnh, vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu thanh toán và nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng mạnh do yếu tố mùa vụ, tạo thêm áp lực lên thanh khoản hệ thống.

Số liệu cập nhật đến ngày 24/12 cho thấy tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt khoảng 14,1%, thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng 17,87%. Chênh lệch này là nguyên nhân chính tạo sức ép lên thanh khoản.

Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng còn chịu áp lực cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác, khiến tốc độ huy động vốn chưa theo kịp nhu cầu sử dụng vốn của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có thời điểm tăng cao, phản ánh áp lực bảo đảm an toàn thanh khoản.

Quang cảnh họp báo chiều 29/12 (Ảnh: SBV).

Theo ông Phạm Thanh Hà, năm nay, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro, bất định. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, chịu tác động bởi nhiều yếu tố, từ các chính sách thuế quan thay đổi nhanh chóng, đến căng thẳng địa chính trị gia tăng; lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của các ngân hàng trung ương lớn…

Ngoài ra, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại. Rủi ro tiềm ẩn trên thị trường tài chính - tiền tệ và thị trường hàng hóa toàn cầu là rất lớn. Đây đều là các yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước nêu năm qua đã điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các “cú sốc” bên ngoài. Đơn vị này cũng phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ lãi suất, thanh khoản tiền đồng và bán can thiệp ngoại tệ.

Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, nhất là dịp cuối năm, bên cạnh kênh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng, qua đó góp phần hỗ trợ ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Năm qua, công tác tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng cũng tiếp tục được đẩy mạnh, sự ổn định, an toàn của hệ thống các ngân hàng được giữ vững, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền được bảo đảm. Nợ xấu được tập trung xử lý và kiểm soát trong bối cảnh nền kinh tế và sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong thời gian tới, trước bối cảnh kinh tế còn đan xen nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu, định hướng của Đảng và Chính phủ để điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt và thận trọng.

Việc điều hành sẽ được phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; đồng thời tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng. Công tác điều hành tín dụng được thực hiện linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.