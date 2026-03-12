Bảo Tín Minh Châu tính lấn sân sang bất động sản

Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp cũng cập nhật và mở rộng một số lĩnh vực hoạt động khác như kiểm tra và phân tích kỹ thuật (dịch vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng), đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa, bán lẻ vàng bạc, đá quý và đồ trang sức, cũng như bán lẻ nước rửa trang sức.

Một cơ sở của Bảo Tín Minh Châu (Ảnh: Mỹ Linh).

Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1995. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), giữ chức Giám đốc.

Tại ngày 23/1, công ty có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu góp hơn 390 tỷ đồng, tương đương 97,542% vốn. Ông Vũ Phương Nam (con trai ông Châu) góp hơn 9,8 tỷ đồng, tương đương 2,46% vốn điều lệ.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, vào tháng 9/2025, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành quyết định xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Doanh nghiệp bị phạt do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang web chính thức.

Trước đó vào tháng 5/2025, doanh nghiệp này cũng bị Ngân hàng Nhà nước phạt do có bất cập, vi phạm về thuế, hóa đơn chứng từ kế toán, phòng chống rửa tiền... trong xác định giá mua bán vàng.