Bảo Tín Mạnh Hải muốn thành công ty vàng có doanh thu lớn nhất Việt Nam

Đây là một trong những nội dung trọng tâm, nằm trong Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026-2030, vừa được Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông diễn ra sáng ngày 25/3, tại Hà Nội.

Trong 2026, công ty sẽ mở hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số cửa hàng lên 80 trên khắp cả nước. Bảo Tín Mạnh Hải cho biết mỗi vị trí mở mới được đánh giá dựa trên hệ thống phân tích chiến lược, đảm bảo mỗi quyết định mở cửa hàng đi kèm thời gian hồi vốn nhanh nhất và đạt lợi nhuận bền vững.

Trong Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026-2030, Hội đồng Quản trị cũng sẽ tập trung vào chiến lược thương hiệu và xác định phân khúc khách hàng trọng tâm; chuẩn hóa điểm bán và nhân rộng chuỗi cửa hàng; tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị tài chính; tìm cơ hội hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế. Chiến lược sản phẩm hướng tới xây dựng hệ sinh thái đáp ứng mọi nhu cầu về vàng của gia đình Việt.

Bảo Tín Mạnh Hải vừa khai trương cửa hàng ở trung tâm TPHCM (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

2025 - năm bứt phá của Bảo Tín Mạnh Hải

Doanh thu thuần đạt 27.891 tỷ đồng, vượt kế hoạch 19,2%. Lợi nhuận sau thuế 774 tỷ đồng, vượt kế hoạch gần 88%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hơn 110% - chỉ số thể hiện kinh doanh hiệu quả, khi toàn bộ hoạt động được vận hành qua 12 cửa hàng mang thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải tại thời điểm cuối năm 2025, gồm 9 cửa hàng tại Hà Nội, 1 tại Bắc Ninh và 1 tại Hải Dương. Cuối năm 2025, công ty khai trương cửa hàng thứ 12 tại số 18 Ngô Quyền, Hà Nội.

Báo cáo tài chính năm 2025, kiểm toán bởi Grant Thornton Việt Nam.

Vốn điều lệ tăng từ 300 tỷ lên 500 tỷ đồng thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, hoàn tất phân phối 20 triệu cổ phần cho 5 nhà đầu tư. Việc thay đổi vốn điều lệ đã được Sở Tài chính thành phố Hà Nội chấp thuận và ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8, cấp ngày 26/2.

Cổ tức năm 2024 đã được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% trên mệnh giá.

Những chuyển đổi trong gia tộc vàng 34 năm

Bảo Tín Mạnh Hải được sáng lập năm 1992 bởi nghệ nhân Vũ Mạnh Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Gia tộc Bảo Tín gắn liền với lịch sử ngành vàng Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ.

Năm 2025, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vũ Hùng Sơn - thế hệ kế thừa thứ hai, ông chuyển đổi từ mô hình "quản trị giám sát" đơn thuần sang tư duy "quản trị kiến tạo", trong đó Hội đồng Quản trị chủ động dẫn dắt chiến lược phát triển, linh hoạt áp dụng chuẩn mực quản trị tiên tiến, thúc đẩy văn hoá đổi mới sáng tạo.

Hội đồng Quản trị hiện gồm 5 thành viên, không tham gia điều hành, trong đó có 1 thành viên độc lập (ông Hoàng Quốc Anh, bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/8/2025). Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

Với mức doanh thu 2025 gần 28.000 tỷ đồng, Bảo Tín Mạnh Hải hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất ngành vàng Việt Nam.

Lợi thế cạnh tranh của Bảo Tín Mạnh Hải

Dòng vàng 24K Kim Gia Bảo - sản phẩm chủ lực của Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức tăng trưởng gấp 7 lần trong năm 2024, chiếm 94,5% cơ cấu doanh thu năm 2024 của công ty, tăng lên 98% trong 7 tháng đầu năm 2025.

Nghệ nhân Vũ Mạnh Hải - người sáng lập công ty năm 1992 - đã xây dựng thương hiệu Bảo Tín thành biểu tượng uy tín vàng tích trữ tại Hà Nội, nơi niềm tin của nhiều gia đình được gửi gắm qua từng chỉ vàng. Sản phẩm được thiết kế với bản vị đa dạng, từ bản vị nhỏ (phù hợp nhu cầu tích lũy cá nhân, quà tặng) đến bản vị lớn (cho khách hàng đầu tư).

Không gian mua sắm bên trong cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Theo công ty, triết lý sản phẩm nhằm đảm bảo mọi người Việt đều có cơ hội sở hữu vàng chất lượng, không phân biệt tài chính. Thị trường vàng Việt Nam có dung lượng ước tính tối thiểu 285.000 tỷ đồng, trong đó vàng tích trữ chiếm 84% giá trị. Việt Nam tiêu thụ 55,3 tấn vàng mỗi năm, cao nhất Đông Nam Á. Đây là phân khúc mà Kim Gia Bảo đang phục vụ.

“Ở thị trường vàng có dung lượng tối thiểu 285.000 tỷ đồng mà 60-65% thị phần vẫn thuộc các cửa hàng nhỏ lẻ truyền thống (theo ước tính dựa trên dữ liệu Hội đồng Vàng Thế giới), Bảo Tín Mạnh Hải đang đứng trước cơ hội lớn với uy tín thương hiệu và vận hành theo mô hình khác biệt được thiết kế để nhân rộng. Doanh nghiệp đã đóng gói quy trình thành hệ thống chuẩn hóa, từ thiết kế cửa hàng, vận hành, đào tạo nhân sự đến quản lý hàng tồn kho”, đại diện thương hiệu cho biết.

Nhiều người tiêu dùng chuộng các sản phẩm của Bảo Tín Mạnh Hải (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Trong chiến lược 5 năm, doanh nghiệp xác định nhân lực là yếu tố quan trọng để các phương án kinh doanh sớm về đích. Đơn vị dự kiến tăng lên gần 10.000 nhân viên vào năm 2030. Nhân viên bán hàng được đào tạo theo mô hình tư vấn viên chuyên môn.

Theo lãnh đạo công ty, mức đãi ngộ cao hơn 20-30% mặt bằng ngành. Sự kết hợp giữa mô hình chuẩn hóa, ứng dụng công nghệ, quản trị minh bạch, và tốc độ mở rộng tạo ra bức tranh khác biệt so với hình ảnh tiệm vàng truyền thống mà ngành vàng Việt Nam từ lâu quen thuộc.

Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,3% năm 2026. Quốc hội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên cho giai đoạn từ năm 2026. Lạm phát toàn cầu dự kiến giảm từ 4,1% (2025) xuống 3,8% (2026), theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục tăng mua ròng vàng dự trữ. Bất ổn địa chính trị và kỳ vọng cắt giảm lãi suất cũng được đánh giá là yếu tố thuận lợi cho thị trường vàng.

Bối cảnh này được xem là cơ hội cho những doanh nghiệp có mạng lưới rộng, năng lực cung ứng lớn, mô hình vận hành chuẩn hóa. Chính vì thế, Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận đây là thời điểm triển khai chiến lược mở rộng để trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24K đã được doanh nghiệp chuẩn bị suốt giai đoạn 2021-2025.