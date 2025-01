Bách Hóa Xanh năm đầu tiên "mang tiền về cho mẹ" nhưng vẫn lỗ lũy kế

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024.

Theo báo cáo, chuỗi Bách Hóa Xanh không còn ghi nhận lỗ trước thuế trong năm 2024. Trước đó, vào cuối tháng 9/2024, Bách Hóa Xanh vẫn còn lỗ lũy kế từ đầu năm hơn 8,4 tỷ đồng.

Bách Hóa Xanh năm đầu tiên thoát lỗ (Ảnh: BHX).

Doanh nghiệp mẹ là Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động cho biết trong năm 2024, chuỗi Bách Hóa Xanh lần đầu tiên đạt lợi nhuận cả năm tại cấp độ công ty và đóng góp vào lợi nhuận chung của tập đoàn. Doanh thu toàn chuỗi tăng hơn 30% so với cùng kỳ dù không mở mới cửa hàng, đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Chuỗi đã duy trì 3 quý lãi liên tiếp kể từ quý II/2024 dù trước đó lỗ triền miên.

Dù đã "mang tiền về cho mẹ" như lời chia sẻ của ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Thế Giới Di Động - nhưng Bách Hóa Xanh cũng còn cần thời gian để xóa khoản lỗ lũy kế hơn 8.651 tỷ đồng kể từ khi hoạt động đến cuối năm 2024. Tính đến 31/12/2024, Bách Hóa Xanh có 1.770 cửa hàng, tăng 72 cửa hàng so với cuối năm trước.

Trong năm 2024, Đầu tư Thế Giới Di Động đạt doanh thu thuần 134.341 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.733 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và gấp 22 lần so với năm trước. Lãi tăng mạnh do lợi nhuận gộp tăng, tối ưu chi phí vận hành, đồng thời do năm trước lợi nhuận xuống thấp.

Trong đó, hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu 7%. Chuỗi AVAKids (bán đồ mẹ và bé) cũng mang về doanh thu 1.200 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, Đầu tư Thế Giới Di Động có 34.221 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, tăng 41% so với đầu năm, chiếm 49% tổng tài sản. Trong năm 2024, công ty thu lãi tiền gửi gần 1.840 tỷ đồng.

Về nợ vay, tập đoàn không có vay tài chính dài hạn. Nợ vay ngắn hạn đến cuối năm 2024 là 27.300 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Đây là các khoản vay tín chấp thời hạn ngắn với lãi suất thả nổi nhằm bổ sung vốn lưu động. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,97 lần.