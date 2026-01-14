Bạc lập đỉnh mới 88 USD/ounce, vươn lên thành tài sản lớn thứ 2 thế giới

Ngày 13/1, giá bạc tiếp tục tăng mạnh và đã vượt mốc 88 USD/ounce, lập kỷ lục mới. So với mức 70 USD/ounce hồi đầu năm nay, giá bạc đã tăng gần 26% (tiếp nối đà tăng đến 166% của năm 2025).

Đáng chú ý, giá bạc tăng phi mã đẩy vốn hóa thị trường lên trên 4.700 tỷ USD, theo ước tính của CoinMarketCap. Như vậy, bạc đã vượt qua vốn hoá NVIDIA, Google, Apple (thường gọi là “big tech”) để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau vàng.

Trong nước, bạc 1kg được giao dịch ở mức 86 triệu đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức gần 89 triệu đồng/kg.

Được biết, giá bạc (cùng với giá vàng) leo thang sau khi các công tố viên liên bang Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed làm dấy lên những lo ngại về tính độc lập của tổ chức này. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao khi các cuộc biểu tình leo thang ở Iran làm tăng nguy cơ xung đột rộng hơn.

Thị trường cũng cân nhắc triển vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ thời gian tới, sau khi báo cáo việc làm hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm tháng 12 thấp hơn dự báo. Các nhà giao dịch tiếp tục dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, mặc dù ngân hàng Trung ương được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên chính sách vào cuối tháng này.

Bạc lập đỉnh mới với 88 USD/ounce (Ảnh: Kitco).

Một trong những động lực thúc đẩy giá bạc còn đến từ động thái trở lại mua mạnh của các "cá mập". Quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã chi hơn 500 triệu USD để mua bạc trong 2 ngày gần nhất. Động thái này đã thu hẹp mức bán ròng từ đầu năm xuống còn chưa đến 400 triệu USD.

Về mặt xu hướng, ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại tại Bank of America (BofA), cho rằng bạc có thể hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có được lợi nhuận cao hơn và lịch sử cho thấy giá bạc có thể đạt đỉnh ở mức từ 135 đến 309 USD.

Ông Widmer lưu ý rằng tỷ lệ vàng/bạc hiện tại khoảng dưới 60 cho thấy bạc vẫn có thể vượt trội hơn vàng. Ông dẫn chứng mức thấp nhất trong 15 năm qua là 32 vào năm 2011 cho thấy giá bạc cao nhất là 135 USD, trong khi mức vàng/bạc thấp nhất năm 1980 là 14 cho thấy giá bạc là 309 USD/ounce.

Mặt khác, nhu cầu công nghiệp gắn với chuyển dịch năng lượng sản xuất điện mặt trời, điện - điện tử… đòi hỏi lượng lớn bạc vật chất.

Khảo sát thường niên của Kitco cho thấy đa số nhà đầu tư cá nhân dự báo giá bạc tiếp tục tăng trong năm 2026. Có 212 nhà đầu tư cá nhân (57%) kỳ vọng bạc sẽ đạt trên 100 USD một ounce vào năm tới.

Nhiều chuyên gia phân tích hàng đầu cũng kỳ vọng giá cao hơn trong năm tới, dù một số cảnh báo về các nhịp điều chỉnh sớm và nguy cơ hình thành đỉnh "blow-off" (báo hiệu sự kết thúc và đảo chiều giảm giá do áp lực chốt lời, thổi bay hết giá trị).