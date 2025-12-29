Giá bạc tăng gấp đôi vàng: Điều gì đứng sau mức tăng hơn 154%?

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 22/12 đến 27/12, giá bạc thế giới ghi nhận đà bứt phá khi tăng 7,5%, lần đầu tiên chạm mốc 77,4 USD/ounce.

Trong nước, phiên giao dịch cuối tuần qua, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá bạc miếng tại 2,98-3,07 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 6% so với hôm qua. Một số doanh nghiệp tầm trung mua bán mặt hàng này quanh 2,82-2,89 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu năm, giá bạc miếng đã tăng khoảng 169%. Quy đổi theo kg, kim loại này hiện được mua bán quanh 79,5-81,9 triệu đồng (mua - bán).

Vì sao giá bạc thế giới tăng mạnh?

Theo nhận định từ Tập đoàn Phú Quý trong báo cáo mới nhất, đầu năm bạc có hiệu suất đầu tư kém hơn vàng. Đặc biệt trong tháng 4, dưới tác động từ các biện pháp thuế quan đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, giá bạc chịu áp lực lớn do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, từ sau tháng 4, giá bạc đã phục hồi mạnh mẽ khi căng thẳng Mỹ - Trung dần hạ nhiệt. Cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất và nhu cầu bạc vật chất trên toàn cầu tăng cao, bạc đã vượt vàng về hiệu suất đầu tư kể từ quý III. Hiện tại, bạc ghi nhận mức tăng hơn 154%, gấp đôi mức tăng trên 71% của vàng.

Sự thay đổi về vị thế của bạc đang định hình lại chiến lược của các nhà đầu tư (Ảnh: Bankrate).

Biến động mạnh của giá bạc trong năm nay gắn chặt với những thay đổi lớn trong dòng chảy và mức tồn kho bạc vật chất tại các trung tâm giao dịch chủ chốt trên thế giới.

Năm nay, tồn kho bạc tại Comex tăng mạnh do lo ngại thuế quan nhưng sau đó giảm liên tiếp khi nhu cầu bạc vật chất tăng và dòng bạc rời Mỹ.

Tại London, tồn kho LBMA phục hồi song phần lớn không sẵn sàng giao dịch, trong khi Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu bạc sang châu Âu. Ngược lại, tồn kho bạc tại Thượng Hải giảm sâu, cho thấy tình trạng thiếu hụt bạc vật chất toàn cầu và góp phần đẩy giá bạc tăng mạnh cuối năm.

Giá bạc ghi nhận mức tăng mạnh mẽ tính từ đầu năm (Ảnh: Azat TV).

Hay việc nhà đầu tư nhỏ lẻ chú ý hơn đến sản phẩm bạc cũng là nguyên nhân khiến nhu cầu đầu tư bạc gia tăng mạnh mẽ trong năm nay.

Quỹ ETF bạc iShares Silver Trust (SLV) - nơi nhà đầu tư cá nhân có thể mua - bán bạc như một cổ phiếu thông thường thông qua tài khoản chứng khoán - ghi nhận dòng vốn ròng khoảng 1 tỷ USD trong năm nay. Riêng trong tháng 12, quỹ đã chi gần 2 tỷ USD để mua thêm bạc vật chất, phục vụ cho việc phát hành chứng chỉ quỹ.

Sự bùng nổ của năng lượng mặt trời trong thập kỷ qua, với công suất tăng gấp 10 lần nhờ đà dẫn dắt của Trung Quốc, đã trở thành động lực chính thúc đẩy nhu cầu bạc công nghiệp.

Cụ thể, tỷ trọng bạc dùng cho quang điện đã nhảy vọt từ 11% năm 2014 lên mức 29% hiện nay. Dự kiến đến năm 2030, khi điện mặt trời đóng góp hơn 80% tăng trưởng năng lượng tái tạo toàn cầu, nhu cầu về kim loại quý này sẽ còn chịu áp lực lớn hơn.

Chuyên gia cảnh báo đầu tư bạc tại Việt Nam

Giá bạc tăng mạnh cùng triển vọng tích cực từ nhu cầu công nghiệp và dòng tiền đầu tư toàn cầu đang khiến kim loại quý này trở thành tâm điểm chú ý tại Việt Nam.

Hiệu suất sinh lời vượt trội so với vàng trong thời gian qua, cộng với mức giá dễ tiếp cận và nguồn cung trong nước dồi dào, đã kéo theo sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với kênh đầu tư bạc, đặc biệt trong bối cảnh tìm kiếm các lựa chọn tích lũy an toàn và phù hợp túi tiền.

TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính - ngân hàng - cho rằng bạc cũng là kim loại quý, dù giá trị tích sản không thể so sánh với vàng, nhưng lại có ưu điểm dễ tiếp cận do vốn đầu tư ban đầu không quá lớn. Tại Việt Nam, giao dịch bạc hiện còn có lợi thế hơn vàng nhờ nguồn cung dồi dào và không bị ràng buộc bởi các quy định pháp lý chặt chẽ.

Tính đến thời điểm hiện tại, bạc xô đổ mọi kỷ lục (Ảnh: The Tradable).

Theo ông, vàng có lợi thế về lợi nhuận và tính thanh khoản cao, nhưng đi kèm là rủi ro biến động mạnh, chênh lệch mua - bán lớn và nguy cơ thua lỗ cao khi thị trường điều chỉnh. Ngược lại, bạc có mức độ rủi ro thấp hơn, giá biến động ít hơn, song khả năng sinh lời và thanh khoản cũng kém hơn vàng.

Theo đó, những người có nguồn vốn nhỏ, dưới 100 triệu đồng, có thể chọn bạc như một kênh tiết kiệm và lưu trữ dòng tiền gia đình; trong khi người có vốn từ vài trăm triệu đồng trở lên có thể cân nhắc vàng để tìm kiếm cơ hội sinh lời cao hơn.

Dù hiệu suất sinh lời của bạc thời gian qua khá hấp dẫn, thậm chí vượt vàng, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cảnh báo đà tăng nóng luôn đi kèm rủi ro điều chỉnh mạnh. Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia. Ông khuyến nghị người dân nên lựa chọn hình thức đầu tư truyền thống, mua tại các cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng và thuận tiện cho việc giao dịch sau này.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh 3 nguyên tắc quan trọng khi đầu tư kim loại quý: “Không dồn toàn bộ vốn vào một tài sản duy nhất mà cần phân bổ rủi ro; nếu mua bạc, nên nắm giữ ít nhất 6 tháng, tránh lướt sóng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tuyệt đối không vay nợ để đầu tư vàng hay bạc”.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, đầu tư kim loại quý chỉ thực sự an toàn khi sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi và theo đuổi chiến lược dài hạn.