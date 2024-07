Bà Nguyễn Thị Như Loan mất hơn 450 tỷ đồng tài sản trên sàn chứng khoán

Tình trạng giảm sàn tại cổ phiếu QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vẫn được giữ nguyên cho đến hết phiên giao dịch ngày 19/7. Kết phiên, mã này được khớp lệnh tổng cộng 1,6 triệu cổ phiếu, trắng bên mua và lượng dư bán sàn tăng lên gần 3,5 triệu đơn vị.

Giao dịch ở QCG không mấy khả quan trong phiên chiều khi mà hoạt động khớp lệnh diễn ra chậm rãi, ảm đạm. Những nhà đầu tư đang nắm cổ phiếu QCG nỗ lực thoát hàng song lượng bán ra không đáng kể do cạn lực cầu.

Với thị giá 9.070 đồng/đơn vị, tạm thời QCG ghi nhận mức thiệt hại hơn 33% so với đầu tháng 7 và giảm 49,2% so với mức đỉnh giá thiết lập hồi tháng 4.

Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 1 tháng qua (Nguồn: DNSE).

Ở thời điểm hiện tại, vốn hóa thị trường của QCG đạt 2.495 tỷ đồng và đã "bốc hơi" 1.232,6 tỷ đồng so với đầu tháng 7, ngay sau phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thành của Quốc Cường Gia Lai. Phiên họp trên không thể tiến hành chủ yếu do sự vắng mặt của bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - vì lý do sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Như Loan là cổ đông lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai, sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương tỷ lệ 37% vốn điều lệ. Con gái bà Loan là bà Nguyễn Thị Huyền My sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn điều lệ Quốc Cường Gia Lai. Được biết, bà My cũng vắng mặt, không tới tham dự họp ĐHĐCĐ Quốc Cường Gia Lai.

Với diễn biến bất lợi của cổ phiếu QCG kể từ đầu tháng 7 đến nay, không những cổ đông, nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu QCG bị thiệt hại mà những cổ đông lớn là mẹ con CEO Quốc Cường Gia Lai cũng sụt giảm nặng nề tài sản. Tổng giá trị tài sản của bà Loan và bà My trong 15 ngày giao dịch vừa qua là 633,5 tỷ đồng, riêng bà Loan mất 457 tỷ đồng.

Chiều nay, thông tin chính thức đã được công bố. Theo đó, bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quyết định nêu trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra nằm trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Cũng trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lao dốc mất 4,3% xuống còn 34.500 đồng, ghi nhận tổng thiệt hại gần 9% trong một tuần giao dịch.

Cổ phiếu GVR có ảnh hưởng tiêu cực nhất đối với VN-Index.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Thị trường chứng khoán phiên hôm nay nhìn chung rất tiêu cực. Toàn thị trường có 626 mã giảm giá, 40 mã giảm sàn so với 320 mã tăng, 26 mã tăng trần. Việc GVR giảm giá sâu đã lấy đi của VN-Index 1,54 điểm.

Theo đó, VN-Index đóng cửa giảm 9,66 điểm tương ứng 0,76% xuống 1.264,78 điểm, một lần nữa thủng ngưỡng 1.270 điểm; HNX-Index giảm 1,97 điểm tương ứng 0,81%; UPCoM-Index giảm 0,84 điểm tương ứng 0,86%.

Thanh khoản thị trường đạt 791,8 triệu cổ phiếu tương ứng 18.538,01 tỷ đồng trên HoSE và 63,42 triệu cổ phiếu tương ứng 1.190,79 tỷ đồng trên HNX. Thị trường UPCoM có 52,13 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 648,24 tỷ đồng.

Vốn rất nhạy với thị trường, cổ phiếu chứng khoán phiên này giảm mạnh, có 2 mã giảm sàn và trắng bên mua là VIX và APG. Trong đó, VIX được khớp lệnh 55,2 triệu đơn vị. CTS giảm 3,4%; FTS giảm 3,3%; AGR giảm 3,2%.

Các mã lớn trong ngành ngân hàng giảm giá cũng ảnh hưởng đến thị trường chung: BID giảm 1,6%; VPB giảm 1,3%; TCB giảm 1,3%; SHB giảm 1,3%; STB giảm 1%. VCB, CTG giảm giá.

HVN tiếp tục có một phiên giao dịch bất lợi khi giảm sàn về 26.150 đồng, dư bán sàn hơn 1 triệu cổ phiếu trong khi khớp lệnh 4,6 triệu đơn vị.

Trong phiên này, khối ngoại quay đầu bán ròng gần 303 tỷ đồng sau 2 phiên mua ròng mạnh. Hoạt động bán ròng tập trung tại FPT với 228 tỷ đồng, VHM với 159 tỷ đồng và TCB với 105 tỷ đồng.