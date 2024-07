Cổ phiếu Công ty Quốc Cường Gia Lai bị bán tháo

Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai trong phiên sáng nay (19/7) ngay khi mở cửa đã giảm giá và sau khoảng thời điểm 10h thì bị bán rất mạnh, giảm kịch sàn xuống còn 9.070 đồng/đơn vị.

Đến 10h40, khối lượng giao dịch khớp lệnh tại QCG đạt 1,5 triệu cổ phiếu nhưng đã hoàn toàn trắng bên mua, dư bán giá sàn hơn 2 triệu đơn vị. Thống kê cho thấy có 802.300 cổ phiếu QCG được giao dịch tại mức giá sàn, tuy nhiên, tốc độ giao dịch đang cho thấy sự chững lại.

Nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi cổ phiếu QCG (Ảnh chụp màn hình).

Hoạt động bán tháo cổ phiếu QCG diễn ra trong bối cảnh báo chí đưa tin, trong sáng nay, nhiều xe cùng lực lượng thuộc Bộ Công an có mặt tại một tòa nhà ở số 26 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM. Địa chỉ này được đăng ký là nhà riêng của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Công ty Cao su Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan.

Trên thực tế, cổ phiếu QCG đang có chuỗi giao dịch không mấy thuận lợi kể từ đầu tháng 7 tới nay, kể từ sau sự việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Quốc Cường Gia Lai không thể tiến hành do chỉ có 44 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 18,3% vốn điều lệ, trong đó đáng chú ý là sự vắng mặt của bà Nguyễn Thị Như Loan.

Theo thông tin, CEO của Quốc Cường Gia Lai vắng mặt vì lý do sức khỏe. Con gái bà Loan là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cũng không thể tham dự cuộc họp vì lý do cá nhân.

Cả bà Loan và bà My đều là cổ đông lớn tại Quốc Cường Gia Lai với tổng tỷ lệ sở hữu 51,3% vốn. Tính tại ngày 31/12/2023, bà Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương tỷ lệ 37% vốn. Bà Huyền My sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn.

So với thời điểm đầu tháng 7, QCG đã "bốc hơi" hơn 33% thị giá. Đồng thời, mã này ghi nhận mức độ thiệt hại tới 24,4% chỉ trong vòng 1 tuần qua.

QCG đang là cổ phiếu duy nhất trên HoSE giảm sàn tính đến thời điểm này dù độ rộng thị trường đang nghiêng về phía các mã giảm giá. Có khoảng 230 mã giảm giá và 145 mã tăng giá trên HoSE.

VN-Index điều chỉnh khoảng 0,65 điểm tương ứng 0,05% xuống còn 1.273,72 điểm. Mặc dù vậy, VN30-Index vẫn đạt được trạng thái tăng nhẹ hơn 2 điểm. HNX-Index và UPCoM-Index đều đang điều chỉnh nhẹ.

Một số cổ phiếu bất động sản khác có mức điều chỉnh khá sâu như LHG giảm 3%; CCL giảm 2,8%; DXG giảm 2,8%; TEG giảm 2,7%; TCH giảm 2,3% và KHG giảm 2,3%. Các mã lớn như VHM vẫn tăng 0,9%; VIC tăng 0,6%.

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ nhịp thị trường với mức tăng khá tại TPB, MBB, MSB, LPB, OCB, ACB, CTG và VCB. Trong đó, khớp lệnh tại TPB đạt hơn 28 triệu đơn vị và MBB hơn 17 triệu đơn vị.

Tại nhóm dịch vụ tài chính, mặc dù VND, SSI, HCM và VCI đang tăng giá nhưng các mã cổ phiếu còn lại vẫn chịu áp lực bán và đang giảm. Riêng VIX điều chỉnh mạnh hơn 4%.