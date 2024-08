Bà Nguyễn Thanh Phượng nắm hơn 4,5% cổ phần tại BVBank

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa công bố danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ ngân hàng tính đến ngày 30/7.

Theo danh sách công bố, nhà băng này có 9 cổ đông cá nhân nắm giữ trên 1% vốn điều lệ, không có cổ đông tổ chức. Tổng số cổ phần các cổ đông này nắm giữ hơn 89,26 triệu đồng, tương đương sở hữu gần 18% vốn điều lệ ngân hàng.

Danh sách 9 cổ đông nêu trên đều là thành viên lãnh đạo cấp cao của BVBank. Nếu tính cả người có liên quan, các lãnh đạo của BVBank sở hữu 19,6% vốn điều lệ ngân hàng.

Danh sách 9 cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ BVBank tính đến ngày 30/7 (Nguồn: BVBank).

Cổ đông nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất là bà Nguyễn Thanh Phượng, Thành viên HĐQT, với hơn 22 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,56% và không có cá nhân liên quan.

Cá nhân nắm giữ cổ phần lớn thứ 2 là ông Ngô Quang Trung, Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc BVBank, sở hữu 15,68 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 3,12% vốn ngân hàng.

Ông Lê Anh Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị, sở hữu 2,86% vốn ngân hàng. Ông Tài đứng thứ ba trong danh sách các cổ đông cá nhân sở hữu từ 1% vốn điều lệ tại nhà băng này.

Ngoài ra, trong danh sách còn có 1 thành viên hội đồng quản trị, 4 phó tổng giám đốc và kế toán trưởng của BVBank cũng nắm giữ trên 1% vốn điều lệ ngân hàng.

Bà Nguyễn Thanh Phượng gia nhập BVBank từ năm 2011 với vai trò Thành viên HĐQT. Từ đầu năm 2012 đến tháng 4/2013, bà giữ chức Chủ tịch HĐQT trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Lê Anh Tài.

Bà Phượng được giới thiệu tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Quốc tế Geneva - Thụy Sĩ.

Bà có hơn 17 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ và ngân hàng đầu tư, từng làm Phó Giám đốc Tài chính Công ty Liên doanh Holcim Việt Nam thuộc Tập đoàn đa quốc gia Thụy Sĩ và Giám đốc đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Holdings Asset Management.

Ngoài vai trò tại BVBank, bà Phượng còn là thành viên sáng lập và Chủ tịch của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Asset Management) và Công ty Chứng khoán Bản Việt (Vietcap).

Theo báo cáo thường niên đến hết năm 2023, BVBank có 9.546 cổ đông cá nhân, nắm giữ hơn 99,75% cổ phần ngân hàng, trong khi chỉ có 24 tổ chức nắm giữ 0,25% cổ phần.

Lũy kế 6 tháng năm nay, BVBank báo lãi trước thuế hơn 150 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch và tăng mạnh so với mức 40 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Tính đến 30/6, tổng tài sản đạt gần 90.490 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Tổng nợ xấu tính đến cuối quý II là 2.249 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.