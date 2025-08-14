AI là một phần quan trọng trong quản trị doanh nghiệp

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” được báo Dân trí và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều nay (14/8), tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM).

Hội thảo có sự góp mặt của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang quan tâm tới thực thi ESG, đặc biệt là vấn đề ứng dụng AI trong thực thi ESG. Sự đa dạng về thành phần tham dự giúp hội thảo mang đến góc nhìn thực tiễn và chiến lược rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh.

Hội thảo này là một sự kiện thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững". Diễn đàn ESG Việt Nam là diễn đàn mở, được báo Dân trí khởi xướng và tổ chức từ năm 2024 với nhiều hoạt động, chuỗi sự kiện, trong đó điểm nhấn là Vietnam ESG Awards.

Chủ đề của Diễn đàn năm nay được các thành viên Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam và giới chuyên gia đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" diễn ra ngày 14/8 tại TPHCM (Ảnh: BTC).

Trong bối cảnh AI hiện diện khắp nơi khi khoa học công nghệ ngày một phát triển, hội thảo này được Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam cũng như các thành viên Hội đồng cấp cao của Diễn đàn (bao gồm 12 thành viên, là các nhân vật uy tín, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị) đánh giá là kịp thời, thiết thực.

Tại hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" ngày 14/8, các diễn giả cùng nhau phân tích và thảo luận sâu về nhiều chủ đề thiết thực, xoay quanh mối liên hệ giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và ESG trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình theo hướng phát triển bền vững.

Hội thảo giải mã khái niệm "AI trong ESG" - làm rõ cách AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các mục tiêu liên quan đến môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G). Từ đó, các diễn giả sẽ chia sẻ những bài học thực tế từ chính các doanh nghiệp trong nước đã từng triển khai ESG bằng công nghệ, chỉ ra các khó khăn thường gặp, sai lầm phổ biến và cách thức khắc phục.

Một nội dung quan trọng khác là lộ trình triển khai ESG bằng công nghệ, đặc biệt dành cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) - nhóm thường đối mặt với nhiều rào cản về nguồn lực. Hội thảo cũng sẽ phân tích vai trò của AI trong việc minh bạch hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả báo cáo ESG - một yếu tố ngày càng được các nhà đầu tư và đối tác quốc tế quan tâm.

Bài toán cân bằng giữa chi phí đầu tư công nghệ và hiệu quả ESG cũng sẽ được mổ xẻ, nhằm giúp doanh nghiệp tìm ra giải pháp tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo đạt được tiêu chuẩn ESG cao.

Các chuyên gia cũng sẽ đưa ra những đề xuất cụ thể về chính sách và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp - nơi mà các cơ quan quản lý, nhà cung cấp giải pháp công nghệ và tổ chức tài chính cần đóng vai trò liên kết, đồng hành để thúc đẩy ESG đi vào thực tiễn một cách bền vững và hiệu quả.

Tham gia hội thảo, doanh nghiệp và bạn đọc sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp những tri thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ESG, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam. Đây là dịp để nắm bắt xu hướng kết hợp AI và ESG, hiểu rõ cách công nghệ hỗ trợ triển khai hiệu quả các mục tiêu môi trường, xã hội và quản trị.

Người tham dự sẽ được học hỏi những bài học thực tế từ các doanh nghiệp đã áp dụng ESG bằng công nghệ, đồng thời tiếp cận lộ trình triển khai phù hợp với đặc thù và nguồn lực của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hội thảo cũng sẽ mang đến những giải pháp giúp nâng cao tính minh bạch dữ liệu và hiệu quả báo cáo ESG, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Bên cạnh kiến thức, sự kiện còn là cơ hội mở rộng mạng lưới kết nối, tìm kiếm đối tác tiềm năng và gia nhập cộng đồng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.