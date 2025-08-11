Những suất cuối cùng đăng ký dự hội thảo mách cách thực thi ESG bằng AI

Hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" diễn ra tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM) vào 13h30 ngày 14/8. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" do báo Dân trí tổ chức.

Tham dự hội thảo ngày 14/8, các đơn vị có dịp lắng nghe chia sẻ của nhiều chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đang ứng dụng AI vào thực thi ESG với những bài học thực tiễn, hứa hẹn mang tới thông tin hấp dẫn cũng như giải pháp để từng loại hình doanh nghiệp có thể ứng dụng AI và triển khai ESG phù hợp tiềm lực, mô hình.

Những ý kiến, khúc mắc của các đơn vị trong lộ trình thực hiện chiến lược phát triển bền vững... cũng sẽ nhận được tư vấn, giải đáp ngay tại sự kiện. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, trên hành trình tiến tới phát triển bền vững.

Hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" diễn ra ngày 14/8 tại TPHCM.

Trong bối cảnh AI hiện diện khắp nơi khi khoa học công nghệ ngày một phát triển, hội thảo này được Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam cũng như các thành viên Hội đồng cấp cao của Diễn đàn đánh giá là kịp thời, thiết thực.

Độc giả quan tâm có thể đăng ký tham dự hội thảo với 2 gói tham dự là Standard và VVIP với số lượng có hạn.

Quyền lợi của hạng Standard (500.000 đồng) là được ngồi ở vị trí thuận tiện theo dõi toàn cảnh chương trình; sử dụng tea break (thức ăn nhẹ) phục vụ tại sự kiện; nước suối và giấy bút tiêu chuẩn hội nghị; tài liệu hội thảo và quà tặng khi check-in .

Quyền lợi của hạng VVIP (1.800.000 đồng) khu vực check-in riêng; vị trí ngồi đẹp, gần khu vực tham luận của chuyên gia; sử dụng tea break (thức ăn nhẹ) phục vụ tại sự kiện; nước suối và giấy bút tiêu chuẩn hội nghị; tài liệu hội thảo; nhận quà tặng khi check-in; tham dự tiệc tối sang trọng cùng các diễn giả tại khách sạn 5 sao JW Marriott Hotel & Suites Saigon.

Vì số lượng chỗ ngồi có hạn, đăng ký tham dự chương trình có thể đóng sớm hơn khi hết chỗ.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước nhiều kinh nghiệm thực thi ESG, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với những nội dung hấp dẫn, đa dạng, đa chiều, người tham gia hội thảo có cơ hội kết nối với chuyên gia hàng đầu về ESG và ứng dụng công nghệ vào thực thi ESG hướng tới tối đa hóa hiệu quả, lợi nhuận.

Danh sách các diễn giả sẽ có chia sẻ tại hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?".

Hội thảo này là hoạt động tiếp theo nằm trong Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do báo Dân trí tổ chức. Diễn đàn năm nay có chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững", tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới là khoa học và công nghệ. Hội đồng cấp cao của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 bao gồm 12 thành viên, là các nhân vật uy tín, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Trong khuôn khổ diễn đàn còn có Vietnam ESG Awards 2025, vinh danh và ghi nhận dấu ấn của những doanh nghiệp có thành tựu xuất sắc trong việc thực thi ESG, đặc biệt là ứng dụng công nghệ để hướng tới phát triển bền vững.