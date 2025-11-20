66 cổ phiếu bị cắt margin, có nhiều doanh nghiệp của các tỷ phú nổi tiếng

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Tính đến ngày 19/11, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE là 66 mã.

Trong đó, HoSE vừa bổ sung cổ phiếu PDV của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Trước đó, hơn 60 triệu cổ phiếu PDV đã chuyển sàn từ UPCoM lên HoSE. Nhiều cổ phiếu có thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng nên không được cấp giao dịch ký quỹ như: Công ty cổ phần Xây dựng CDC (mã chứng khoán: CCC), Tập đoàn Bất động sản (mã chứng khoán: CRV), Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng…

66 cổ phiếu bị cắt “margin” trên sàn HoSE (Ảnh: Hữu Khoa).

Ngoài nhóm chuyển sàn, HoSE cho biết các nguyên nhân khác khiến chứng khoán bị loại khỏi danh sách margin bao gồm: Cổ phiếu thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế âm; báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ; hoặc vi phạm quy định về thuế.

Một số mã quen thuộc tiếp tục góp mặt trong danh sách như BCG của Bamboo Capital, HVN của Vietnam Airlines, NVL của Novaland…

Theo quy định, nhà đầu tư không được sử dụng hạn mức tín dụng (margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 66 mã cổ phiếu nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Giao dịch ký quỹ trong chứng khoán cho phép nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán để mua nhiều cổ phiếu hơn so với vốn tự có, dùng chính số cổ phiếu đã mua làm tài sản đảm bảo. Hình thức này giúp gia tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng khiến rủi ro thua lỗ cao hơn nếu giá cổ phiếu giảm.