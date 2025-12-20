Người Thái đang âm thầm mua vốn loạt doanh nghiệp Việt Nam

Mới đây, Fraser and Neave, Limited (F&N) thông báo kế hoạch mua thêm tối đa 4,6% cổ phần tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán: VNM).

F&N là tập đoàn đồ uống do tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi kiểm soát. Ông Charoen đồng thời nắm quyền chi phối tại Thai Beverage (ThaiBev) - đơn vị gây chú ý với thương vụ chi khoảng 5 tỷ USD để thâu tóm 53,59% cổ phần Sabeco (mã chứng khoán: SAB).

Nếu giao dịch được hoàn tất, tỷ lệ sở hữu thực tế của doanh nghiệp Thái Lan này tại Vinamilk sẽ tăng từ 20,39% lên 24,99% vốn. Thương vụ này tiếp nối làn sóng các tỷ phú Thái đang tích cực mua cổ phần loạt doanh nghiệp lớn Việt Nam.

Ngoài Vinamilk, Tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT) hay Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) cũng được đưa vào tầm ngắm.

"Âm thầm" mua cổ phiếu từ chứng chỉ lưu ký (DR)

Theo thống kê trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) tính đến ngày 17/12, chứng chỉ lưu ký (DR) dựa trên cổ phiếu FPT và MWG niêm yết tại đây đều đạt mức cao kỷ lục, phản ánh sức hút mạnh mẽ từ dòng vốn Thái Lan.

Số chứng chỉ lưu ký (DR) dựa trên cổ phiếu FPT mà Thái Lan đang sở hữu (Ảnh: SET).

Cụ thể, DR FPT do Yuanta phát hành đạt gần 64,3 triệu đơn vị, tương đương gián tiếp sở hữu hơn 6,4 triệu cổ phiếu FPT, trong khi DR FPT của Kasikorn đạt gần 68 triệu đơn vị, gián tiếp nắm giữ khoảng 1,4 triệu cổ phiếu FPT.

Với Thế Giới Di Động, DR MWG19 và MWG11 lần lượt đạt gần 27 triệu và 14 triệu đơn vị, tương ứng gián tiếp sở hữu 2,7 triệu và 0,55 triệu cổ phiếu MWG.

Tổng cộng, nhà đầu tư Thái Lan đang gián tiếp nắm khoảng 7,8 triệu cổ phiếu FPT và 3,3 triệu cổ phiếu MWG - mức cao nhất từ trước đến nay. FPT và MWG được lựa chọn nhờ vị thế đầu ngành, quy mô, tính minh bạch và triển vọng tăng trưởng.

Ngoài ra, các cổ phiếu lớn khác và quỹ ETF Việt Nam, như FUESSVFL, DCVFM VNDiamond ETF và DCVFM VN30 ETF, cũng đang niêm yết DR tại SET, giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn quốc tế và nâng tầm vị thế thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực.

... đến sự hiện diện của quỹ đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng

Kasikorn - Tập đoàn thuộc gia tộc nhà bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) - đã và đang hiện diện trên thị trường Việt nam, thông qua quỹ K Vietnam Equity Fund (K-Vietnam), thuộc quản lý của Kasikorn Asset Management.

Đây là quỹ mở có quy mô lớn của Thái Lan đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến ngày 11/12, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt gần 8,7 tỷ THB. Theo tỷ giá hiện tại, con số này tương đương khoảng 7.270 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những dòng vốn ngoại quan trọng trên thị trường.

Bà Madam Pang còn là "nữ tướng" quen thuộc với khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam (Ảnh: DT).

Trong danh sách 5 khoản đầu tư lớn nhất (Top 5 Holdings), cổ phiếu FPT vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 9,49%.

Đối với nhóm ngân hàng và bán lẻ, danh mục ghi nhận sự thay đổi khi Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vươn lên vị trí thứ hai với 9,10%. Các vị trí tiếp theo thuộc về Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) với 8,29% vốn, Techcombank (mã chứng khoán: TCB) với 7,85% vốn và Ngân hàng Quân đội (mã chứng khoán: MBB) với 7,12% vốn.

Thực tế, làn sóng đầu tư của Thái Lan sang Việt Nam sôi nổi từ thập kỷ trước. Trên sàn chứng khoán, các thương hiệu như Nhựa Bình Minh, Bao bì Biên Hoà, Nhựa Duy Tân… đều đã trong tay Thái Lan. Các công ty lớn chưa niêm yết khác như Nguyễn Kim… cũng đã thuộc sở hữu tỷ phú Thái.