Tỷ phú Thái muốn chi 6.000 tỷ đồng mua thêm cổ phần Vinamilk

Ngày 16/12, Fraser and Neave, Limited (F&N) thông báo kế hoạch mua thêm tối đa 4,6% cổ phần tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán: VNM).

F&N là tập đoàn đồ uống có trụ sở tại Singapore, hiện do tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi kiểm soát. Ông Charoen đồng thời nắm quyền chi phối tại Thai Beverage (ThaiBev) - đơn vị gây chú ý với thương vụ chi khoảng 5 tỷ USD để thâu tóm 53,59% cổ phần Sabeco (mã chứng khoán: SAB).

Nếu giao dịch được hoàn tất, tỷ lệ sở hữu thực tế của doanh nghiệp Thái Lan này tại Vinamilk sẽ tăng từ 20,39% lên 24,99% vốn.

Doanh nghiệp trên dự kiến sẽ mua lại cổ phần Vinamilk từ Platinum Victory Pte. Ltd. - công ty con của Jardine Cycle & Carriage Limited.

Tỷ phú Thái chi 6.000 tỷ đồng mua thêm cổ phần Vinamilk (Ảnh: DT).

Theo công bố, mức giá mua dự kiến là 62.555 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị thương vụ hơn 6.000 tỷ đồng. Với mức giá này, Vinamilk được định giá khoảng 130.000 tỷ đồng, tương đương mức vốn hóa hiện tại trên thị trường chứng khoán.

Thông qua thương vụ mua thêm cổ phần tại Vinamilk, tỷ phú Thái cũng đã và đang thâm nhập sâu vào ngành sữa Đông Nam Á.