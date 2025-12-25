3 cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm sàn

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 25/12, thị trường vui sớm vào đầu ngày khi VN-Index vượt mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên sau đó, đà hưng phấn giảm dần rồi bất ngờ giảm mạnh về cuối phiên. Chỉ số chìm trong sắc đỏ khi giảm gần 40 điểm, về 1.742,85 điểm.

Nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup như VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm sàn - điều chưa từng xảy ra trong giai đoạn hưng phấn từ đầu năm tới nay. Đặc biệt, mỗi mã đều dư bán giá sàn trên 1 triệu cổ phiếu và không có bên mua khi thị trường đóng cửa. Đà giảm sàn của bộ 3 này lấy đi của thị trường hơn 21 điểm, nằm trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất.

Vingroup cho biết sẽ tập trung cho dự án Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới (Ảnh: VIC).

Liên quan đến Vingroup, tập đoàn này vừa xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tập trung nguồn lực cho dự án hạ tầng, năng lượng trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai như Khu đô thị thể thao Olympic, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh…

Ngoài ra, bộ đôi cổ phiếu đáng chú ý của tuần qua là STB (Sacombank) và LPB (LPBank) cũng giảm lần lượt 4,77% và 1,87%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VJC (Vietjet Air) tăng mạnh hơn 6,5%, ở mức tăng cao nhất trong nhóm VN30. Sau đó là cổ phiếu dầu khí GAS tăng 4,69%.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp đà mua ròng hơn 606 tỷ đồng. Các mã được mua mạnh như VHM, STB, MCH, VJC, VPL, VPB, GAS. Ngược lại, khối ngoại bán ròng GMD, DGC, VIX, HAG...