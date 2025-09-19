2 tập đoàn Nhật Bản đầu tư vào logistics, gỡ nút thắt cho nông sản Việt

Một liên minh chiến lược giữa Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát (TPI), Tập đoàn Kawanishi Warehouse và MOL Logistics (thành viên của Mitsui O.S.K. Lines) vừa chính thức ra đời, đặt nền móng cho Mekong Logistics Hub – trung tâm logistics lạnh tích hợp, hướng tới nâng cấp toàn bộ chuỗi cung ứng nông – thủy sản Việt Nam.

Sự kiện ký kết chính thức cho liên minh này diễn ra tại TPHCM tối 18/9, chỉ ít ngày sau hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Ninh 2025, nơi logistics được xác định là lĩnh vực trọng tâm, cũng là nơi phát triển Mekong Logistics Hub trong thời gian tới.

Các doanh nhân Nhật Bản tham quan hệ thống kho lạnh của Toàn Phát (Ảnh: Hương Giang)

Từ chiếu xạ đến logistics tích hợp

Ông Vương Hiếu - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát - cho biết, Toàn Phát là một trong số rất hiếm doanh nghiệp tại Việt Nam được cấp phép đầu tư nhà máy chiếu xạ phục vụ trái cây, nông sản và thực phẩm. Lợi thế này giúp doanh nghiệp rút ngắn quãng đường đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như Mỹ, Australia, New Zealand.

Theo ông Vương Hiếu, sự hợp tác với các đối tác Nhật Bản sẽ tạo nên một hệ sinh thái khép kín từ xử lý, đóng gói, lưu trữ kho lạnh, đặt container, hãng tàu, đến cảng đi và cảng đến trên khắp thế giới. “Điều này sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu nông sản giảm đáng kể thời gian, chi phí vận chuyển, lưu kho, đặt tàu…

Đồng thời, nhờ quy mô toàn cầu của các tập đoàn Nhật, hàng hóa Việt Nam sẽ được ưu tiên đặt lịch vận chuyển, ưu tiên bốc dỡ tại những cảng chiến lược mà họ đang hợp tác. Nhờ vậy, doanh nghiệp sẽ không còn đối mặt tình trạng thiếu container rỗng hay bị đẩy giá vận chuyển lên quá cao như các năm trước.”, ông Hiếu chia sẻ bên lề sự kiện.

Kawanishi Warehouse - doanh nghiệp logistics trăm năm tuổi của Nhật Bản - mang tới chuyên môn vận hành kho lạnh và kinh nghiệm đạt chứng nhận Doanh nghiệp Ưu tiên (AEO) kép tại Nhật.

Ông Jiro Kawanishi - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Kawanishi Warehouse - cho biết trong suốt chặng đường hơn 100 năm qua, công ty đã thành lập văn phòng tại nhiều cửa ngõ quan trọng trong mạng lưới thương mại toàn cầu như: Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, San Francisco và Jakarta. Công ty cũng có kinh nghiệm kinh doanh kho lạnh từ năm 1931.

“Việc hợp tác với Toàn Phát là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển và thế mạnh của công ty. Sẽ tăng cường kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường toàn cầu, đưa liên minh Mekong Logistics Hub vươn ra thế giới”, ông Jiro Kawanishi nói.

Công nhân đang vận hành bên trong nhà máy chiếu xạ Toàn Phát tại Tây Ninh (Ảnh: Hương Giang)

Gỡ nút thắt cho nông sản xuất khẩu

Trong khi đó, ông Osamu Sakurada, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc MOL Logistics cho biết, MOL Logistics là thành viên của Mitsui O.S.K. Lines, hiện có 138 văn phòng tại 26 quốc gia. MOL sẽ kết nối hệ thống của Toàn Phát với mạng lưới vận tải toàn cầu, tận dụng thế mạnh cảng biển mà tập đoàn đang hợp tác đầu tư như TCIT (Cái Mép) và HICT (Hải Phòng).

“Việc kết nối chuỗi chiếu xạ, kho lạnh của Việt Nam với hệ thống kho lạnh toàn cầu sẽ nâng cấp toàn bộ hạ tầng logistics, mang lại sự an tâm và chất lượng dịch vụ tối ưu cho khách hàng tại Việt Nam cũng như quốc tế.”

Theo Bộ Công Thương, Đồng bằng sông Cửu Long hiện chiếm khoảng 50% năng lực kho lạnh cả nước, nhưng hệ thống logistics lạnh vẫn thiếu đồng bộ, khiến chi phí logistics cao và giảm sức cạnh tranh của nông sản xuất khẩu.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đạt 65 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu nông – lâm – thủy sản vào năm 2025, Mekong Logistics Hub được kỳ vọng sẽ gỡ “ nút thắt ” lâu nay của ngành. Việc tích hợp chiếu xạ – kho lạnh – vận tải toàn cầu giúp hàng hóa Việt Nam rút ngắn quãng đường xuất khẩu, giảm tổn thất sau thu hoạch, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe và nâng cao thương hiệu trên bản đồ thế giới.